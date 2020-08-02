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مرأة

فوائد غير متوقعة للمانجو.. اكتشفها

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:16 م
فوائد غير متوقعة
فوائد غير متوقعة للمانجو.. اكتشفها
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اسماء محمد

فاكهة المانجو لها فوائد صحية متعددة تجعل الإنسان أكثر صحة وتحميه من الإصابة بالكثير من الأمراض فى حالة تناولها بكميات معتدلة دون إسراف .

وعرض موقع " food.ndtv" أن أهم الفوائد الصحية التى يحصل عليها جسم الإنسان حال تناول المانجو . 

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يساعد في الهضم وتحتوي على انزيمات تحافظ على كفاءة الجهاز الهضمى

يعزز صحة القولون من خلال دعم البكتيريا المفيدة

يقوى المناعة خاصة أنه يحتوي على فيتامين سى .

يقوى صحة العين لاحتوائه على فيتامين أ

يزيد جمال البشرة لاحتوائه على فيتامين سي ، و فيتامين أ

خفض نسبة الكوليسترول فى الدم

يساعد على إنقاص الوزن إذا تم تناوله بكميات محدودة

مفيد لمرضى السكري لأنه يساعد على ضبط نسبته

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