فوائد غير متوقعة للمانجو.. اكتشفها

فاكهة المانجو لها فوائد صحية متعددة تجعل الإنسان أكثر صحة وتحميه من الإصابة بالكثير من الأمراض فى حالة تناولها بكميات معتدلة دون إسراف .
وعرض موقع " food.ndtv" أن أهم الفوائد الصحية التى يحصل عليها جسم الإنسان حال تناول المانجو .
يساعد في الهضم وتحتوي على انزيمات تحافظ على كفاءة الجهاز الهضمى
يعزز صحة القولون من خلال دعم البكتيريا المفيدة
يقوى المناعة خاصة أنه يحتوي على فيتامين سى .
يقوى صحة العين لاحتوائه على فيتامين أ
يزيد جمال البشرة لاحتوائه
على فيتامين سي ، و فيتامين أ
خفض نسبة الكوليسترول فى الدم
يساعد على إنقاص الوزن إذا تم تناوله بكميات محدودة
مفيد لمرضى السكري لأنه يساعد على ضبط نسبته