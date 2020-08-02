فوائد غير متوقعة للمانجو.. اكتشفها

فاكهة المانجو لها فوائد صحية متعددة تجعل الإنسان أكثر صحة وتحميه من الإصابة بالكثير من الأمراض فى حالة تناولها بكميات معتدلة دون إسراف .

وعرض موقع " food.ndtv" أن أهم الفوائد الصحية التى يحصل عليها جسم الإنسان حال تناول المانجو .

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