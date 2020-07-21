AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ناشفة وخضراء.. تعرف على طريقة تخزين وتسوية المانجو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:53 ص
ناشفة وخضراء.. فى
ناشفة وخضراء.. فى موسمها طريقة تخزين وتسوية المانجة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

ينتظر الجميع موسم المانجو بفارغ الصبر، فتناولها يعتبر عشق لدي الأغلبية كبارا وصغارا، لذلك نقدم الطريقة الصحيحة لتخزينها  لتصبح متاحة طول العام وليس فى موسمها فقط وطرق تسويتها. 


وبحسب موقع onegreenplanet، هناك طريقتان لتخزين المانجة الخضراء بعد شرائها حتى اكتمال نضجها.

الطريقة الأولى :

ضع المانجو الناضجة مع أخرى غير ناضجة في كيس نايلون وأغلقه بإحكام، ثم اتركه لنصف يوم وسوف تجد أن الحبات غير الناضجة أصبحت جاهزة لتناولها، وللحصول على نتيجة أفضل اترك الكيس مغلق لمدة يوم كامل.

الطريقة الثانية:

وتعتمد هذه الطريقة على الأرز، وذلك بوضع المانجو غير الناضجة داخل وعاء يحتوي على الأرز النيئ ثم تغطيته بالنايلون اللاصق وتركها لمدة يوم كامل، حتى تصبح ناضجة.

الطريقة الثالثة :
يمكنك وضع المانجو فى قطعة من قماش الصوف، ولفها جيدا حتى تنصج.

كيف تعرف أن المانجة أصبحت ناضجة؟

-استنشق رائحة المانجة من طرف الثمرة، إذا كانت لها رائحة فاكهة عميقة فإنها قد أصبحت ناضجة، أما إذا كنت تكافح كي تعثر على الرائحة فعلى الأرجح ستكون المانجة غير ناضجة بعد.

-اضغط على المانجة بلطف، إذا كانت ناعمة وتلين معك قليلًا فإنها قد أصبحت ناضجة والمانجة الناضجة تعطي شعور مماثل للخوخ الناضج أو الأفوكادو الناضج. أما إذا كانت المانجة صلبة ومتماسكة فإنها لازالت غير ناضجة.

-لون المانجة ليس مؤشرًا على نضوجها لذلك اعتمد الرائحة والنعومة لتحديد نضجها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالطريقة الهندية.. فاجئي عائلتك على الفطار بشوربة المانجو.. فيديو

لـ طفلك .. وصفات طبيعية تساعد على تهدئة البشرة من ارتداء الكمامة

طريقة عمل قوارب البطاطس مع الأرز.. فيديو

بخطوة بسيطة في المنزل.. أهمية اختبار حاسة الشم قبل العودة للعمل

لتحمى نفسك من التسمم.. علامات على البطيخ انتبهى لها قبل الشراء

ملكة الفاكهة بخير.. بدء حصاد محصول المانجو استعدادا لبيعه في الأسواق

ترشيحاتنا

اعمل نفسك ميت.. سرعة بديهة سيدة تنقذها من هجوم ثور هائج "فيديو"

هل يجوز الظهور بملابس البيت أمام المحارم؟.. الإفتاء ترد

سكرتير عام محافظ الإسكندرية يكشف أسباب الهبوط الأرضي.. فيديو

أخبار الرياضة| كواليس لقاء مرتضى منصور ورانيا علواني.. ومحمد بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

أحكام مهمة للمرأة خلال فترة الحيض.. فيديو

رسالة خطية من أمير الكويت إلى أردوغان

AdvertisementS

لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة في هذا التوقيت

إلغاء الكروت البلاستيك وزيادة الرصيد.. 7 إجراءات مرتقبة لمستخدمي المحمول

قتل شقيقه ودفنه أسفل السلم بعد مشاهدة فيديوهات جنسية له مع زوجته

رغم تداعيات كورونا.. "الفلاحين" توضح جهود الدولة فى انخفاض أسعار الأضاحى

يحيط بها أكبر محطة كهرباء.. السيطرة على حريق بـ سويقة الخضر والفاكهة في سنورس بالفيوم

رئيس جامعة القاهرة: الانتهاء من تجهيز وحدة متخصصة لاستقبال حالات كورونا من الأطفال بالمجان

رسالة خطية من أمير الكويت إلى أردوغان

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. 10 إجراءات مرتقبة خلال العام الدراسي الجديد

تبكي بحرقة.. أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

أخبار الرياضة| كواليس لقاء مرتضى منصور ورانيا علواني.. ومحمد بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

بعد إطلالة الشورت.. سوسن بدر مطلوبة على جوجل

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح عينة علم النفس.. غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

بفستان أبيض.. شام الذهبي تحتفل بخطوبتها

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور