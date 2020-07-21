ناشفة وخضراء.. تعرف على طريقة تخزين وتسوية المانجو

ينتظر الجميع موسم المانجو بفارغ الصبر، فتناولها يعتبر عشق لدي الأغلبية كبارا وصغارا، لذلك نقدم الطريقة الصحيحة لتخزينها لتصبح متاحة طول العام وليس فى موسمها فقط وطرق تسويتها.





وبحسب موقع onegreenplanet، هناك طريقتان لتخزين المانجة الخضراء بعد شرائها حتى اكتمال نضجها.

الطريقة الأولى :

ضع المانجو الناضجة مع أخرى غير ناضجة في كيس نايلون وأغلقه بإحكام، ثم اتركه لنصف يوم وسوف تجد أن الحبات غير الناضجة أصبحت جاهزة لتناولها، وللحصول على نتيجة أفضل اترك الكيس مغلق لمدة يوم كامل.

الطريقة الثانية:

وتعتمد هذه الطريقة على الأرز، وذلك بوضع المانجو غير الناضجة داخل وعاء يحتوي على الأرز النيئ ثم تغطيته بالنايلون اللاصق وتركها لمدة يوم كامل، حتى تصبح ناضجة.

الطريقة الثالثة :

يمكنك وضع المانجو فى قطعة من قماش الصوف، ولفها جيدا حتى تنصج.



كيف تعرف أن المانجة أصبحت ناضجة؟

-استنشق رائحة المانجة من طرف الثمرة، إذا كانت لها رائحة فاكهة عميقة فإنها قد أصبحت ناضجة، أما إذا كنت تكافح كي تعثر على الرائحة فعلى الأرجح ستكون المانجة غير ناضجة بعد.

-اضغط على المانجة بلطف، إذا كانت ناعمة وتلين معك قليلًا فإنها قد أصبحت ناضجة والمانجة الناضجة تعطي شعور مماثل للخوخ الناضج أو الأفوكادو الناضج. أما إذا كانت المانجة صلبة ومتماسكة فإنها لازالت غير ناضجة.

-لون المانجة ليس مؤشرًا على نضوجها لذلك اعتمد الرائحة والنعومة لتحديد نضجها.