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منوعات

الإمارات تحاكم عاملا سرق حبتي مانجو بمطار دبى

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:01 م
مانجو
مانجو
عرفة البنداري
ذكرت صحيفة البيان الإماراتية، اليوم الخميس، أن النيابة العامة في دبي، أحالت عاملا آسيويا " 27 عاما" يعمل في مجال تحميل ونقل الحقائب، إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة حبيتن مانجو قيمتها 6 دراهم من أمتعة أحد المسافرين، وذلك خلال عمله بتحميل أمتعة المسافرين في أحد خطوط الطيران المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم برر فعلته التي أقدم عليها، بعد ما كشفته كاميرات المراقبة، بأنه شعر بالعطش أثناء قيامه بتحميل أمتعة المسافرين فتوجه إلى أحد صناديق المسافرين وقام بفتحها بحثًا عن الماء.

وأضاف العامل أنه لم يجد أي مياه بداخلها سوى فواكه فتناول منها حبيتي مانجو بقيمة 6 دراهم.

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