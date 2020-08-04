مفتي الجمهورية يوجه نصائح للحجاج ويحذر من التخلف عن موعد العودة

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عدة نصائح لحجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام 1441هـ.





وقال علام، في نصائحه، إنه ينبغي على الحاج أن يشكر الله على نعمته عليه بأن وفقه لأداء مناسك الحج وعاد إلى بيته خاليا من الذنوب كيوم ولدته أمه.





وأضاف، علام، أن الحاج عليه أن يحذر من الوقوع في المخالفات الشرعية والممارسات الخائطة التي يتهاون بها كثير من الناي حتى يسلم حجه من المغرم والمأثم.





وأشار إلى أن من أكثر الممارسات إساءة وأشدها ضررا على سلامة ضيوف الرحمن هو التخلف عن الموعد الذي حدد لكل حاج فيه الرجوع إلى بلده، وهذا التخلف حرام شرعا وصاحبه وقع في المعصية والإثم الذي قد يضيع له ثواب حجه وعمرته.