AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مفتي الجمهورية يوجه نصائح للحجاج ويحذر من التخلف عن موعد العودة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:02 ص
حجاج يت الله الحرام
حجاج يت الله الحرام
Advertisements
محمد شحتة
وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عدة نصائح لحجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام 1441هـ.

وقال علام، في نصائحه، إنه ينبغي على الحاج أن يشكر الله على نعمته عليه بأن وفقه لأداء مناسك الحج وعاد إلى بيته خاليا من الذنوب كيوم ولدته أمه.

وأضاف، علام، أن الحاج عليه أن يحذر من الوقوع في المخالفات الشرعية والممارسات الخائطة التي يتهاون بها كثير من الناي حتى يسلم حجه من المغرم والمأثم.

وأشار إلى أن من أكثر الممارسات إساءة وأشدها ضررا على سلامة ضيوف الرحمن هو التخلف عن الموعد الذي حدد لكل حاج فيه الرجوع إلى بلده، وهذا التخلف حرام شرعا وصاحبه وقع في المعصية والإثم الذي قد يضيع له ثواب حجه وعمرته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعريف الحج وحكمه وفضله وأدلته الشرعية

ترشيحاتنا

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

مفتي الجمهورية يوجه نصائح للحجاج ويحذر من التخلف عن موعد العودة

قبل إعلان الصفقة رسميا.. آري بابل يظهر بقميص نادي الزمالك

صور.. اشتعال النيران في صالة الركاب بمطار مصراتة الليبي

أخبار الأهلي.. حسن شاكوش يسبب أزمة فى النادي .. فايلر يحدد 3 أكتوبر موعدا للإياب أمام الوداد

هذه الأسباب تؤدى إلى عدم انتظام ضربات القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

أمام أبنائه.. رجل يضرم النيران في زوجته بالجزائر

بعد صورها على الشاطئ.. زينة عاشور توجه رسالة لابنتها كنزي عمرو دياب