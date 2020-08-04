تجاهلها إثم ومعصية.. مفتي الجمهورية: التزام الحجاج بمواعيد العودة واجب شرعي

ناشد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حجاج بيت الله الحرام، أن يلتزموا بمواعيد العودة المقررة لكل منهم وعدم التخلف عنها.





وقال علام، في نصائحه لحجاج بيت الله الحرام، إن الإلتزام بمواعيد العودة للحاج تعتبر واجب شرعي ويجب الوفاء بها شرعا ومخالفة هذه المواعيد تعتبر إثم ومعصية وقد جعل النبي خلف الوعد علامة وخصلة من خصال النفاق وإذا كان خلف الوعد معصية في نفسه فإنه يكون أشد جرما إذا كان سببا لضرر الآخرين وإيذائهم بل ووفاتهم أيضا.





وأكد أن مخالفة ولي الأمر لا تجوز ما لم يأمر بمحرم وقد تقرر في القواعد الفقهية أن لولي الأمر تقييد المباح وله أن يسن من التنظيمات واللوائح ما يراه محققا لمصالح العباد.





وتابع: وقد أمر ولي الأمر هنا بمغادرة البلاد بمجرد الانتهاء من النسك وبالتالي تجب طاعته على الفور ولا يجوز التخلف للحج.