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فن

مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد نجلها عبر السوشيال ميديا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:38 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شاركت الفنانة مها أحمد  جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بمجموعة صور جديدة، رفقة نجلها، خلال احتفالها بعيد ميلاده.

وكتبت مها أحمد، معلقة على الصور: "كل سنة وأنت اجمل حب فى حياتي".

وأضافت "مها"، أنها تستعد لتقديم موسم جديد من برنامجها "ربع دستة ستات" على شاشة قناة المحور، مؤكدة أن البرنامج يدور في قالب اجتماعي، ويضم العديد من الفقرات المتنوعة، مشيرة إلى أنها تستضيف خلاله العديد من الأطباء وخبراء الموضة والأزياء، لمناقشة كل الموضوعات الاجتماعية التي تهم المرأة والأسرة المصرية بشكل عام. 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أحمد برنامج "الست هانم"، الذي تم عرضه على القناة الأولى، وجاء البرنامج ضمن سلسلة تطوير إدارة التليفزيون التي نفذتها لتطوير شاشة القناة الأولي الفضائية المصرية.
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