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اقتصاد

بفضل زيادة إنتاج منجم السكري..191 مليون دولار أرباح سنتامين لاستخراج الذهب في النصف الأول من 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:43 ص
الذهب
الذهب
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وكالات
أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب الثلاثاء ارتفاع أرباح النصف الأول من العام قبل الضرائب، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر وصعود أسعار المعدن بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية بواقع ستة سنتات للسهم، وقالت إن الأرباح قبل الضرائب زادت إلى 191 مليون دولار لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع 59.6 مليون قبل عام.

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