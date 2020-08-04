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أخبار البلد

الوزراء : الاستجابة لعلاج سائق "التوك توك" الأمين وتحويله لجراحات الحروق والتجميل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:32 م
سائق التوكتوك
سائق التوكتوك
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محمود مطاوع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التي أنجزتها لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء في شهر يوليو 2020، في الإستجابة لإستغاثات المواطنين الصحية، وذلك من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.


وعرض المستشار الطبي جانبًا من استجابة لجنة الاستغاثات الطبية لما تم نشره علي صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وكذلك ما ورد إليها عن طريق  الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ودور رعايات الأيتام ودور رعايات المسنين وبوابة خدمه المواطنين برئاسة بمجلس الوزراء، وما وصل إليها مباشرة، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج علي نفقة الدولة للحالات الأولي بالرعاية.

وتضمنت هذه الحالات استغاثة عرضها أحد برامج التليفزيون لحالة عم عاطف، "أقدم شيال في مصر"، حيث كان يشتكي من انعدام الرؤية في أحد عينيه، وضعف الرؤية في الاخرى، وعليه تم على الفور التواصل مع الحالة ودعوته للحضور لمقر المجلس، وإخضاعه لكافة الفحوصات الطبية اللازمة، والتى تضمنت كشفًا على العين قام بإجرائه ا.د. حاتم سعيد ـ أستاذ الرمد بمستشفى قصر العيني، واتضح بصفة مبدئية أن لديه مياها بيضاء كثيفة على العين اليمنى، كما تم إجراء تحاليل شاملة منها وظائف كبد وسكر وضغط وباطنة وقلب، وبالتنسيق مع أ.د هالة صلاح، عميد كلية طب قصر العينى  وا.د احمد طه مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة،  وتم استقبال المريض وعمل مسحة لكورونا وظهرت النتيجة إيجابية وعليه تم حجزه بمستشفى قصر العيني التعليمي، وبعد التأكد من شفائه وظهور العينة سلبية تم بالفعل إجراء عملية مياه بيضاء وزرع عدسة في العين اليمنى وذلك بمستشفي قصر العينى تحت إشراف أكبر أساتذة الرمد حيث قام بمتابعته ا.د احمد خليل، نائب مدير عام المستشفيات منذ لحظة دخوله حتي خروجه من المستشفى بعد تحسن حالته.

وكذلك استجابة لإحدى الحالات الإنسانية التي عرضها أحد برامج التليفزيون، وهى حالة المواطن محمد صبري، المعروف اعلاميًا بسائق "التوك توك" الأمين، والذي أبرز سلوك السائق الذي اتسم بالأمانة والنزاهة، لكونه عثر على حقيبة مجوهرات، وبذل مساعيه حتى أعادها إلى صاحبها، وعليه تم نقل المريض برفقة طبيب أ.د احمد حنفى من مجلس الوزراء، إلى مستشفى الحلمية العسكري، وذلك بالتنسيق مع اللواء طبيب "طارق لطفي" مدير المستشفى، الذي أمر بتحويله إلى قسم جراحات الحروق والتجميل برئاسة اللواء طبيب طارق المنوفي لوضع بروتوكول العلاج المناسب، كما تم أخذ عينة خلايا من القرحة الموجودة بساق المريض لعمل مزرعة وتحليل أنسجة، كما تم عمل غيار جراحي للساق المصابة، وعمل الأشعات اللازمة على الأوعية الدموية بذات الساق، و استكمالًا لبروتوكول العلاج تم سحب عينات دم كاملة من المريض لعمل الفحوصات اللازمة، وتتابع لجنة الإستغاثات الطبية حالة المواطن "محمد صبري" عن كثب وتوفر كافة الدعم الطبي والمعنوي اللازم له.
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