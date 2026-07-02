قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعتراضه على زيارة أمها.. بلاغ من فتاة ضد والدها تتهمه بالتعدي بالضرب وإرغامها على إنهاء حياتها بطنطا
ضمن رؤية التنمية الشاملة بقنا..لجنة الحصر تواصل تسجيل مبانى دندرة التراثية
«سانا» : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق في ريفي درعا والقنيطرة بالقذائف المدفعية
زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد
يبدأ السبت| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين
العاصمة الأوكرانية «كييف» تتعرّض لهجوم روسي بصواريخ باليستية
وفاة شقيق المدرب العام لـ منتخب مصر الوطني لكرة القدم
مسؤول صيني رفيع المستوى يشارك في جنازة خامنئي
ناقد رياضي يسخر بعد ريمونتادا «بلجيكا أمام السنغال»: فين اللي كانوا بيهربوا من المواجهة؟
المالية: 8 آلاف جنيه الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة من يوليو الحالي
الإطفاء الفرنسية تواصل جهودها للسيطرة على ‌حريق غابات «إقليم أود»
وفاة والدة الإعلامية ريهام الديب وتشييع الجثمان عقب صلاة الظهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 16 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد بالغربية

مخالفات البناء
مخالفات البناء
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة ضمن المرحلة الثالثة للموجه 29،وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

حملات إزالة مخالفات البناء 


وأجرى المحافظ ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة ، من إزالة 16 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

ردع مخالفين 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

الحفاظ على الرقعه الزراعية 


تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي محاولات للتعدي عليها، حيث يمثل التعدي على الأراضي الزراعية تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي المصري، في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية المتسارعة، التى تمتاز بزيادة الجفاف، وزحف التصحر على مساحات كبيرة من الأراضى، ونقص الأراضى الصالحة للزراعة.

اخبار محافظة الغربية مخالفات البناء ردع مخالفين تحرك عاجل الحفاظ على الرقعه الزراعية

ترشيحاتنا

أمريكا

الخارجية الأمريكية تصنف عصابة تشون كيلرز الإكوادورية كمنظمة إرهابية أجنبية

فلسطين

مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية: مصر لم تدخر جهدًا في تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة

اتفاقية التجارة

الولايات المتحدة ترفض تمديد اتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك وتفتح باب إعادة التفاوض

بالصور

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

غير تقليدي.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد