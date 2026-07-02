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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين توجه رسالة دعم مؤثرة لهبة مجدي بعد إعلان إصابتها بالسرطان

هبه مجدي
هبه مجدي
يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة إلهام شاهين على دعم الفنانة هبة مجدي، بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها على “إنستجرام”، أعربت فيها عن محبتها الكبيرة لها وتمنياتها بالشفاء العاجل.

ونشرت إلهام شاهين صورًا تجمعها بهبة مجدي وكتبت: “ألف سلامة لبنتي الغالية الجميلة القمرية هبة مجدي.. ربنا يتم شفاءك على خير، حبيبتي وقلبي.. كلنا بنحبك وجمهورك بيدعيلك، وربنا يحميكي من كل شر، ويبارك في صحتك. في انتظار طلتك الحلوة على الشاشة قريبًا بأجمل الأعمال التي تليق بموهبتك وجمالك الراقي، وطِيبة قلبك.”، مؤكدة ثقتها في عودتها القريبة لجمهوره


وتصدرت الفنانة هبة مجدى مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعد كشفها عن مرورها بأزمة صحية صعبة وخضوعها لفترة علاج شاقة استمرت لأشهر طويلة، فضلت خلالها الابتعاد عن الأضواء وعدم الإفصاح عن طبيعة المرض الذي تعانى منه.

وأثارت الفنانة هبة مجدي حالة من التعاطف الكبير بعد نشرها صورة لها دون مكياج عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، وكتبت: «صباح الرضا والتفاؤل.. الحمد لله فى كل ستر، الحمد لله فى كل نعمة ونجاح وفضل، الحمد لله فى أصعب وأشد مرض، والحمد لله فى أصعب علاج، ربى اشفِ كل مريض يا رب، فإن مع العسر يسرا»، وذلك دون الكشف عن أى تفاصيل لحالتها الصحية.
 

الفنانة إلهام شاهين الفنانة هبة مجدي السرطان إصابتها بمرض السرطان

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