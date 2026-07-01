صابرين توجه رسالة دعم لـ هبة مجدي بعد إعلان إصابتها بالسرطان

حرصت الفنانة صابرين على توجيه رسالة دعم ومساندة للفنانة هبة مجدي، بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، متمنية لها الشفاء العاجل وتجاوز هذه المحنة في أقرب وقت.

ونشرت صابرين صورة لهبة مجدي عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلّقت قائلة: “حبيبتي الغالية، إنتِ قوية ومؤمنة، إن شاء الله دي محنة وهتعدي بقوة إرادتك وإيمانك، وبكل حبنا ودعواتنا، ليكي ربنا يخليكي لولادك ولكل حبايبك.”

ولاقت رسالة صابرين تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين حرصوا على الدعاء لهبة مجدي بالشفاء العاجل، مؤكدين دعمهم لها في مواجهة أزمتها الصحية



وتصدرت الفنانة هبة مجدى مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث خلال الايام الماضية، وذلك بعد كشفها عن مرورها بأزمة صحية صعبة وخضوعها لفترة علاج شاقة استمرت لأشهر طويلة، فضلت خلالها الابتعاد عن الأضواء وعدم الإفصاح عن طبيعة المرض الذى تعانى منه.

وأثارت الفنانة هبة مجدى حالة من التعاطف الكبير بعد نشرها صورة لها دون مكياج عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، وكتبت: «صباح الرضا والتفاؤل.. الحمد لله فى كل ستر، الحمد لله فى كل نعمة ونجاح وفضل، الحمد لله فى أصعب وأشد مرض، والحمد لله فى أصعب علاج، ربى اشفِ كل مريض يا رب، فإن مع العسر يسرا»، وذلك دون الكشف عن أى تفاصيل لحالتها الصحية.

