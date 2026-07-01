منال سلامة تدعو بالشفاء لـ هبة مجدي: أجمل إنسانة وفنانة

حرصت الفنانة منال سلامة على توجيه رسالة دعم ومساندة للفنانة هبة مجدي، بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، داعية لها بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى جمهورها وأسرتها.

وكتبت منال سلامة عبر حسابها على “إنستجرام”: “ادعوا الجميلة الخلوقة هبة مجدي بالشفاء والصحة والعافية، وإن شاء الله تعود كما كانت أحلى وأجمل إنسانة وفنانة، كما عودتنا.. إنتِ قوية يا هبة وتقدري”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور منال سلامة، داعين الله أن يمنّ على هبة مجدي بالشفاء العاجل، وأن تتجاوز هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت

وتصدرت الفنانة هبة مجدى مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعد كشفها عن مرورها بأزمة صحية صعبة وخضوعها لفترة علاج شاقة استمرت لأشهر طويلة، فضلت خلالها الابتعاد عن الأضواء وعدم الإفصاح عن طبيعة المرض الذي تعانى منه.

وأثارت الفنانة هبة مجدي حالة من التعاطف الكبير بعد نشرها صورة لها دون مكياج عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، وكتبت: «صباح الرضا والتفاؤل.. الحمد لله فى كل ستر، الحمد لله فى كل نعمة ونجاح وفضل، الحمد لله فى أصعب وأشد مرض، والحمد لله فى أصعب علاج، ربى اشفِ كل مريض يا رب، فإن مع العسر يسرا»، وذلك دون الكشف عن أى تفاصيل لحالتها الصحية.

