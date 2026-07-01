قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تحقق مع المتهمين بسرقة 350 ألف جنيه من شقة زوجة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد
يوليو 2026.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاشات تكافل وكرامة
الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية
توقيع 3 عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول باقتصادية قناة السويس
مخزن سرى في صحراء السويس.. الداخلية تحبط محاولة ترويج 2 طن مخدرات
القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة
46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً
يورتشيتش: اختيارات حسام حسن لمنتخب مصر مميزة .. ومهند لاشين سيصنع الفارق
بعد ظهوره في كأس العالم 2026.. لماذا يلجأ بعض الرياضيين إلى شرب عصير المخلل؟
مصر والإمارات تبحثان توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول لتعزيز الاكتشافات وخفض تكلفة الإنتاج
التليفزيون الرسمي يقطع البث عن لقاء لكبير المفاوضين الإيرانيي
شقيق الشهيد حمد عبد الجواد: علمت بخبر وفاته من زميله.. ونجله يواصل مسيرته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منال سلامة تدعو بالشفاء لـ هبة مجدي: أجمل إنسانة وفنانة

هبه مجدي
هبه مجدي
يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة منال سلامة على توجيه رسالة دعم ومساندة للفنانة هبة مجدي، بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، داعية لها بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى جمهورها وأسرتها.

وكتبت منال سلامة عبر حسابها على “إنستجرام”: “ادعوا الجميلة الخلوقة هبة مجدي بالشفاء والصحة والعافية، وإن شاء الله تعود كما كانت أحلى وأجمل إنسانة وفنانة، كما عودتنا.. إنتِ قوية يا هبة وتقدري”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور منال سلامة، داعين الله أن يمنّ على هبة مجدي بالشفاء العاجل، وأن تتجاوز هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت

وتصدرت الفنانة هبة مجدى مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعد كشفها عن مرورها بأزمة صحية صعبة وخضوعها لفترة علاج شاقة استمرت لأشهر طويلة، فضلت خلالها الابتعاد عن الأضواء وعدم الإفصاح عن طبيعة المرض الذي تعانى منه.

وأثارت الفنانة هبة مجدي حالة من التعاطف الكبير بعد نشرها صورة لها دون مكياج عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، وكتبت: «صباح الرضا والتفاؤل.. الحمد لله فى كل ستر، الحمد لله فى كل نعمة ونجاح وفضل، الحمد لله فى أصعب وأشد مرض، والحمد لله فى أصعب علاج، ربى اشفِ كل مريض يا رب، فإن مع العسر يسرا»، وذلك دون الكشف عن أى تفاصيل لحالتها الصحية.
 

الفنانة منال سلامة هبة مجدي مرض السرطان منال سلامة مرض هبة مجدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 1 يوليو 2026

العميد محمد عصام

وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

990 مليون جنيه استثمارات كهرباء مصر العليا للعام المالي الجديد

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من "حواس" و "الدماطي" ضد وسيم السيسي

بسبب الخلاف العلمي.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من "حواس" و "الدماطي" ضد وسيم السيسي

أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية

التنمية المحلية والبيئة تستعرض الفرص الاستثمارية بالمحميات الطبيعية

بالصور

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وزير الري يتابع خطة إنشاء منظومة “صاولات” لحجز ورد النيل والمخلفات العائمة

اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري

مضيق هرمز.. صراع السياسة والاقتصاد بين الولايات المتحدة وإيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد