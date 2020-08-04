أهالي قرية السلام بالإسكندرية يشكون من وجود خط مياه أسفل منزلهم

أرسل عبد الفتاح الزعويلي، شكوى إلى خدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد" متضررا من وجود خط مياه أسفل منزله بقرية السلام مركز العامرية بالاسكندرية.





وطالب في شكواه بأنه يريد التواصل مع السيد رئيس شركة المياه بالاسكندرية للموافقه ع تبديل خط المياه الموجود أسفل المنازل بالقرية لخطورته على تلك المنازل لانه سيؤدي الى تهالكها.





للتواصل مع القارئ على الرقم التالي01222555044.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.