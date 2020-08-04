لأول مرة من داخل إفريقيا.. إعادة بث البرامج الإذاعية المصرية باللغة السواحلية

أعلنت د. عبير بسيوني، سفيرة مصر في بوروندي، اليوم الثلاثاء، عن بدء البث المباشر للبرامج الإذاعية المصرية باللغة السواحيلية إلى منطقة شرق ووسط أفريقيا من العاصمة بوجمبورا.

وقالت صفحة السفارة إنه قد تم بدء البث المباشر من راديو ثقافي Radio Culture FM لإعادة بث البرامج المصرية الموجهة باللغة السواحيلية إلى منطقة شرق ووسط أفريقيا من بوروندي بناء على اتفاق الشراكة بين الهيئة الوطنية المصرية للإعلام (قطاع الإذاعة) بعد الانتهاء من تركيب معداته".





ويبدأ اليوم إعادة بث البرامج المصرية الموجهة من البرنامج السواحيلي لشبكة الإذاعات الموجهة التابعة للاذعات المصرية لإعادة بثه مباشرة من بوجمبورا -لأول مرة خارج القاهرة ومن داخل القارة الأفريقية نفسها- من خلال عقد شراكة إذاعية تم التباحث عليه منذ عام 2016 وتم توقيعه في 10 يناير 2020 بين قطاع الإذاعة المصري وإذاعة Radio Culture FM (ثاني إذاعة خاصة فى المشهد الإعلامي البوروندى وتغطي بوروندي كلها وكذا بعض الدول المجاورة مثل: جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا، وجميعهم من دول حوض النيل، كما يتم استقبالها عبر الانترنت ومباشرة).





تجدر الاشارة إلى أنه في 10 يناير 2020، تمت بمقر السفارة المصرية في بوجمبورا مراسم توقيع اتفاق الشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام (قطاع الإذاعة) وRadio Culture FM البوروندية لإعادة بث البرامج المصرية الموجهة باللغة السواحيلية إلى منطقة شرق ووسط أفريقيا من بوروندي.





ووقع نيابة عن الجانب المصري السفيرة د.عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، وقامت السيدة Salomée NDAYISHIMIYE مديرة إذاعة Radio Culture FM البوروندية بالتوقيع عن الجانب البوروندي بحضور M. Thierry KITAMOYE مساعد وزير الاتصالات والاعلام البوروندي.





وأعلنت السفيرة آنذاك بدء عملية شراء المعدات والأجهزة اللازمة لبدء البث فورا – ولأول مرة- ليس من القاهرة فقط كما اعتدنا من الاذاعات الموجهه منذ عام 1953 ولكن من دولة بوروندي الشقيقة - للبرامج المصرية الموجهة باللغة السواحيلية إلى منطقة شرق ووسط أفريقيا من بوروندي، وهي تجربة جديدة ورائدة تسعى الاذاعة المصرية الي نشرها لمزيد من التواصل بين مصر وأشقائها في افريقيا خاصة دول حوض النيل العظيم، وبنبض الشارع الأفريقي، ولتعظيم التواصل بين شعوبه بالتواجد والاذاعة من قلب افريقيا (وحيث تقع بوروندي في منطقة وسط افريقيا) الذي يعد فيها الراديو هو وسيلة التواصل الاساسية بين شعوبها وتمهيدًا لامتداد بثها لدول اخرى.





وبعد نجاح البث التجريبي طوال أيام العيد، سيبدأ اليوم 4 أغسطس 2020 البث المباشر من راديو ثقافي Radio Culture FM في بوجمبورا وفي نفس الوقت من هيئة الإذاعة المصرية بالقاهرة لمدة ساعتين يوميا صباحا وساعتان مساءا باجمالي 4 ساعات (من 7 الي 9 صباحا ومن 20 الي 22 مساءا بتوقيت بوجمبورا) لإعادة بث البرامج المصرية الموجهة باللغة السواحيلية.





وقد وجهت السفيرة د. عبير بسيوني رضوان رسالة تهنئة تبث اليوم 8 مساءا الي المستمعين الكرام في بوروندي ومنطقة شرق ووسط افريقيا بترجمة سواحيلية على الاذاعة المصرية التى يتم بثها من بوجمبورا تؤكد فيها على دور الاذاعات في تدعيم سبل التواصل بين ابناء القارة الافريقية وحرص مصر على تدعيم اواصر ثقافتها الافريقية.





وتبادلت السفيرة التهاني والشكر على اتمام هذه الخطوة مع Salomée NDAYISHIMIYE مديرة إذاعة Radio Culture FM البوروندية والمسئولين بالهيئة الوطنية للإعلام وعلى رأسهم محمد نوار رئيس الاذاعة المصرية، والإذاعية سناء شافعي رئيس الإدارة المركزية لشبكة الإذاعات الموجهة والاعلامية بسمة حبيب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بقطاع الإذاعة المصرية، والاستاذ حازم عبد الوهاب مدير عام الإذاعات الموجهة إلى أفريقيا، كما قدمت الشكر للقطاع الثقافي والمالي بوزارة الخارجية ومنسقة المشروع السفيرة عبير علم الدين نائب مساعد وزير الخارجية للاتفاقيات والبروتوكولات الثقافية.





وتأتي أهمية المشروع الرائد لإعادة البث انه يتم اتساقا مع الدور النشط لمصر على المستوى الافريقي، فهو بمثابة حجر أساس للانطلاق للقوة الاعلامية المصرية الناعمة في أفريقيا بشكل عام ومنطقة حوض النيل التي تعد ذات أولوية وإهتمام أساسي بالنسبة لمصر بشكل خاص، لا سيما وأن إذاعة Radio Culture FM واسعة الإنتشار وذائعة الصيت خاصة بين الشباب البوروندي كما أن ترددها يغطي معظم منطقة شرق أفريقيا.