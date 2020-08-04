وفقًا لتصنيف ويباماتركس العالمي.. جامعة سوهاج تتقدم 85 مركزا عالميا

أعلن تصنيف ويباماتركس العالمي للجامعات عن تقدم جامعة سوهاج 85 مركزاَ في إصدار يوليو 2020.

واحتلت الجامعة المركز 2858 عالميًا، وسط 30 الف جامعة مشاركة في التصنيف، والمركز 82 علي مستوي قارة أفريقيا، وأيضًا المركز 85 عربياََ والمركز 23 علي مستوي الجامعات المصرية، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

وقال عزيز أن التصنيفات العالمية للجامعات من أبرز المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على جودة الجامعة ومدى تطورها، إذ تسعى معظم الجامعات إلى تحسين صورتها وسمعتها من خلال الاعتماد على المعايير التي تضعها أشهر التصنيفات، خاصة ما يتعلق بتقييمات الموقع الإلكتروني للجامعة الذي يمثل مرجعاَ أكاديمياَ لمرتديها والراغبين في الدراسة بها، ووسيلة لنقل المعرفة العلمية والثقافية حول العالم.

وكذلك مفتاح لمستقبل البعثات وجذب التمويل والموارد الخارجية، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها لدعم احتياجات البحث العلمي وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية علي المستوي العلمي والتعليمي.

وأوضح الدكتور محمد حشمت مدير البوابة الاليكترونية بالجامعة، أن موقع ويباماتركس التابع للمركز الوطني للبحوث بإسبانيا يعد من أهم أشهر التصنيفات العالمية التي تقوم بإعداد هذا الترتيب كل ستة أشهر (يناير ويوليو)، فهو يهدف إلى حث الجهات الأكاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي المتميز على الانترنت، حيث يعتمد في التقييم علي قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية علي اساس أربعة معايير مهنية وهي الحجم والملفات الإلكترونية ورؤية الجامعة وأهدافها والأبحاث العلمية التي تنشر على موقعها.

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