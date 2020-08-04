ثالث الجمهورية رياضيات: أحلم بخدمة بلدي في الجيش المصري





قال أحمد يسري النقرتي ابن قرية سرنباى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة ثالث الجمهورية شعبة الرياضيات إن نجاحه في الثانوية العامة واختياره من الأوائل جاء بفضل وجهود والده ووالدته ومدرسيه وتشجيع زملائه .





وتقدم ثالث الجمهورية بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ووزير التربية والتعليم وعلى الدعم الكامل الذي لمسه من تظليل لكافة الصعوبات لاستكمال العام الدراسي رغم كورونا ، مشيرا أنه لم يأخذ اى درووس "كله اون لاين" .





وتمنى " النقرتي " أن يحصل على منحة دراسية ، لافتا أن حلمه الأكبر أن يلتحق بالكلية الفنية العسكرية لخدمة بلده .