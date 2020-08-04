رئيس جامعة بني سويف يهنئ أول الثانوية العامة على الجمهورية ابن المحافظة

أجرى الدكتور منصور حسن رئيس

، اتصالا هاتفيا بالطالب

الأول

على الجمهورية في الثانوية العامة احمد السيد برعي السيد ابن محافظة بني سويف، لتهنئته على تفوقه الدراسي وحصوله المركز الأول على مستوى الجمهورية، متمنيًا له دوام التوفيق في المرحلة الجامعية وحياته المستقبلية.