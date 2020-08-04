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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يهنئ أول الثانوية العامة على الجمهورية ابن المحافظة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اتصالا هاتفيا بالطالب الأول على الجمهورية في الثانوية العامة احمد السيد برعي السيد ابن محافظة بني سويف، لتهنئته على تفوقه الدراسي وحصوله المركز الأول على مستوى الجمهورية، متمنيًا له دوام التوفيق في المرحلة الجامعية وحياته المستقبلية.

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وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للطالب احمد السيد ابن المحافظة الذي أكد رغبته في دخول كلية الطب، وأشار الدكتور منصور أنه في انتظاره ولن يدخر جهدا في تشجيعه على مواصلة النجاح والتفوق وتمكينه من تحقيق طموحاته.
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