7 إصابات في المنتخب السوري بفيروس كورونا





وأعلن الاتحاد السوري عن إصابة 4 لاعبين و3 أفراد في الجهاز الفني للمنتخب بفيروس كورونا أثناء معسكر الفريق في مدينة حلب.





وجاء أسماء المصابين كالآتي:" محمد عنز، أحمد الأشقر، مارديك مردكيان، أحمد الأحمد وهؤلاء من اللاعبين، أما الإداريين فهم عساف خليفة ووسام غيبور ومهند أسعد.





وتقرر عزل جميع اللاعبين والطاقم الفني بعد اكتشاف تلك الإصابات في المنتخب.





يذكر أن التونسي نبيل معلول يتولى المهمة الفنية لتدريب المنتخب السوري.

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن وجود 7 إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي وإداريي المنتخب الأول للبلاد.