AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

7 إصابات في المنتخب السوري بفيروس كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:19 م
المنتخب السوري
المنتخب السوري
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن وجود 7 إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي وإداريي المنتخب الأول للبلاد.

وأعلن الاتحاد السوري عن إصابة 4 لاعبين و3 أفراد في الجهاز الفني للمنتخب بفيروس كورونا أثناء معسكر الفريق في مدينة حلب.

وجاء أسماء المصابين كالآتي:" محمد عنز، أحمد الأشقر، مارديك مردكيان، أحمد الأحمد وهؤلاء من اللاعبين، أما الإداريين فهم عساف خليفة ووسام غيبور ومهند أسعد.

وتقرر عزل جميع اللاعبين والطاقم الفني بعد اكتشاف تلك الإصابات في المنتخب.

يذكر أن التونسي نبيل معلول يتولى المهمة الفنية لتدريب المنتخب السوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق نبيل معلول بعد تحديد أكتوبر موعدا لاستئناف التصفيات المؤهلة لـ كأس آسيا

أخبار الرياضة السعودية .. إصابة حارس الوحدة بفيروس كورونا .. لفتة إنسانية من السومة تجاه ناديه السابق في سوريا

أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لـ صدى البلد: الدوري راجع.. خطاب الفيفا خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بالدوري.. ونجهز وديات للمنتخب الأولمبي

ظهور 3 إصابات جديدة بـ كورونا داخل الاتحاد السكندري

طلعت يوسف يمنح لاعبي الاتحاد 48 ساعة إجازة في عيد الأضحى

بتوجيهات من طلعت يوسف.. إداري مصاب بـ كورونا يدخل نادي الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

احترس.. أمين الفتوى: ترك هذا الأمر في التشهد يبطل الصلاة

بـ شورت وتوب أبيض.. روبي تتألق بإطلالة لافتة

انتحار طالبة ثانوية عامة بالغربية قفزا في نهر النيل بسبب مجموعها

بسبب كليات الهندسة.. بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

حاول إنقاذ طالب من الرسوب| فصل مسئول بالكنترول تلاعب في الدرجات

هل علقت الحكومة العمل بقانون التصالح بمخالفات البناء لمدة عام.. الوزراء يرد

AdvertisementS

عمرو الجنايني يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا بشأن مباراة السوبر

كارتيرون في ورطة قبل لقاء المصري

عرض أوروبي يهدد بقاء أليو ديانج في الأهلي

ريتشارد باشا مهاجم أودينيزي الإيطالي: لم أهرب من الأهلي وأرحب بارتداء قميص الزمالك.. وأحلم بالبالون دور

أخبار الرياضة.. مهاجم أودينيزي يرحب بالانضمام للزمالك.. كاسياس يعلن اعتزاله.. برشلونة يطيح بـ 7 لاعبين

ريتشارد باشا مهاجم أودينيزي: أنا أول ناشئ في تاريخ الأهلي يسجل هاتريك بمرمى الزمالك

نكشف عن حقيقة رحيل كهربا للدوري السعودي

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن عن طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة

على رأسهم كوتينيو وراكيتيتش.. برشلونة يطيح بـ 7 لاعبين في الميركاتو الصيفي

ريتشارد باشا مهاجم أودينيزي: عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر.. وطارق حامد ليس مؤذيا

عودة الدوري السعودي.. ديربي الهلال والنصر الأبرز.. و27 لاعبا يغيبون عن جولة الاستئناف

فضلوا الكرة على العلم.. محمد صلاح يصل العالمية رغم فشله في الثانوية.. وميدو يحصل على 64%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها في حمام السباحة.. شاهد صور مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف

بملابس كاجوال.. سمر يسري تجذب الأنظار على السوشيال ميديا

طريقة تحضير الشوفان في دقائق بـ 6 خطوات