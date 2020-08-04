سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان يتوجهون للمستشفيات للتبرع بالدم

توجه سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى المستشفيات في ضواحي بيروت للتبرع بالدم.





وبلغت أعداد الوفيات حوالى 27 قتيلا والمصابين 2500 مصاب وجريح.





و دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المخيمات الفلسطينية وجميع ابناء شعب فلسطين في لبنان الى الالتزام بالحداد والاضراب العام تحية لشهداء الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت مساء هذا اليوم، في تأكيد على التضامن الكامل مع ابناء الشعب اللبناني الشقيق.



