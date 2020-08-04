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أخبار البلد

سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان يتوجهون للمستشفيات للتبرع بالدم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:02 م
صورة أولية للانفجار
صورة أولية للانفجار
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محمد وديع
توجه سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى المستشفيات في ضواحي بيروت للتبرع بالدم.

وبلغت أعداد الوفيات حوالى 27 قتيلا والمصابين 2500 مصاب وجريح.

ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المخيمات الفلسطينية وجميع ابناء شعب فلسطين في لبنان الى الالتزام بالحداد والاضراب العام تحية لشهداء الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت مساء هذا اليوم، في تأكيد على التضامن الكامل مع ابناء الشعب اللبناني الشقيق.

كمادعت الجبهة الديمقراطية الى المساهمة في حملات التبرع بالدم سواء عبر مستشفيات الهلال الاحمر والمؤسسات الصحية في المخيمات او عبر التوجه مباشرة الى المستشفيات اللبنانية.. وفتح ابواب المؤسسات الصحية الفلسطينية امام جرحى الانفجار.
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