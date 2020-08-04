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أخبار العالم

أضرار تلحق بمطار الحريري.. وجنبلاط يؤكد: حكومة شؤم على اللبنانيين

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تعرض مطار رفيق الحريري لأضرار من جراء انفجار مرفأ بيروت، بحسب ما ذكرت قناة العربية نقلا عن مراسلها في بيروت.


وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب أكد في كلمة ألقاها مساء اليوم، أن الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت: "نكبة لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار" وقال: "ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن وهذا وعد للشهداء والجرحى".


وتجري وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر،  تفاصيل الحادث من غرفة العمليات في قيادة الجيش مع قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس الاركان اللواء أمين العرم ومدير المخابرات العميد طوني منصور.


وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن عكر اطلعت على المهام التي تنفذها الوحدات العسكرية، وأكدت الوزيرة أنه يجري متابعة كل الاضرار الحاصلة والأذى الذي ألم بالمواطنين.


وقال وزير الصحة اللبناني إن انفجار بيروت أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 67 قتيلا وأكثر من 3600 جريح.


وتساءل السياسي اللبناني، وليد جنبلاط، قائلا: لصالح من أتت تلك المواد القابلة للتفجير بمرفأ بيروت؟ وأضاف: "لماذا بقيت المواد القابلة للتفجير بمرفأ بيروت كل تلك المدة؟.


ووصف جنبلاط الحكومة بأنها شؤم على المواطنين اللبنانيين.
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