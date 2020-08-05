كنائس مصر تعزي لبنان بعد انفجار بيروت.. البابا تواضروس: نصلي إلى الله ليمنحكم السلام.. الكاثوليكية: نسأل الله أن يمنح الشفاء والعزاء لكم.. الإنجيلية: نشارك مشاعر الآلام

وأضاف أن الأنبا إبراهيم إسحق أكد أنه مُتّحد مع بطريرك الموارنة ومع جميع الشعب في الصلاة، من أجل سلام الله يحل في قلوب جميع المتضررين، وتابع أنه تم الاطمئنان على رعيتنا القبطية بلبنان وراعيها الأب أنطونيوس مقّار، ونشكر الله أن الجميع بخير وسلام، ونسأل الله أن يمنح الشفاء والعزاء للبنان وكل شعبها.

في ذات السياق، أعربت الطائفةُ الإنجيليةُ في مصرَ، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن صدمتِها وحزنِها البالغِ إزاءَ الانفجارِ الضخمِ الذي هزَّ العاصمةَ اللبنانيةَ بيروت، أمس الثلاثاء، مخلفًا وراءه دمارًا كبيرًا.





وقال رئيسُ الإنجيلية: "نشاركُ الشعبَ اللبنانيَّ مشاعرَ الألمِ، ونتضامنُ معه في هذه الكارثةِ الإنسانيةِ، ونصلي إلى الله أن يمنحَ العزاءَ والصبرَ لأهالي الضحايا والشفاءَ العاجلَ للمصابين".





وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت أمس الثلاثاء أسفر عن سقوط 70 قتيلا و3000 جريح حتى الآن.