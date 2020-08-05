كنائس مصر تعزي لبنان بعد انفجار بيروت.. البابا تواضروس: نصلي إلى الله ليمنحكم السلام.. الكاثوليكية: نسأل الله أن يمنح الشفاء والعزاء لكم.. الإنجيلية: نشارك مشاعر الآلام

البابا تواضروس:
نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين
البطريرك إبراهيم إسحق:
نأمل سلام الله يحل في قلوب جميع المتضررين
القس أندريه زكي:
صدمة وحزن بالغ إزاءَ الانفجار الضخم
قدّم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء للحكومة والشعب اللبناني في ضحايا الانفجار الذى وقع أمس، حيث جاء في نص برقية التعزية: "بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت".
وأضاف: "نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء".
من جانبه، أعلن الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر أن غبطةُ البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، تواصل مع غبطة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي بطريرك الموارنة للاطمئنان على أثر الحادث الذي شهدته اليوم العاصمة اللبنانية بيروت وأبناء الشعب اللبناني.
وذكر بيان صادر أمس عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر أن غبطة البطريرك إبراهيم إسحق عبر عن أسفه على هذا الحادث المؤلم، والذي تسبب في كثير من الضحايا والجرحى.
وأضاف أن الأنبا إبراهيم إسحق أكد أنه مُتّحد مع بطريرك الموارنة ومع جميع الشعب في الصلاة، من أجل سلام الله يحل في قلوب جميع المتضررين، وتابع أنه تم الاطمئنان على رعيتنا القبطية بلبنان وراعيها الأب أنطونيوس مقّار، ونشكر الله أن الجميع بخير وسلام، ونسأل الله أن يمنح الشفاء والعزاء للبنان وكل شعبها.
في ذات السياق، أعربت الطائفةُ الإنجيليةُ في مصرَ، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن صدمتِها وحزنِها البالغِ إزاءَ الانفجارِ الضخمِ الذي هزَّ العاصمةَ اللبنانيةَ بيروت، أمس الثلاثاء، مخلفًا وراءه دمارًا كبيرًا.
وقال رئيسُ الإنجيلية: "نشاركُ الشعبَ اللبنانيَّ مشاعرَ الألمِ، ونتضامنُ معه في هذه الكارثةِ الإنسانيةِ، ونصلي إلى الله أن يمنحَ العزاءَ والصبرَ لأهالي الضحايا والشفاءَ العاجلَ للمصابين".
وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت أمس الثلاثاء أسفر عن سقوط 70 قتيلا و3000 جريح حتى الآن.
وذكرت الوزارة أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي إتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات.
ومن جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أنه بناء على توجيهات رئيس الحكومة حسان دياب، فإن علاج المصابين نتيجة الانفجار الذي حصل على نفقة وزارة الصحة في مختلف المستشفيات المتعاقدة وغير المتعاقدة مع الوزارة وطلب وزير الصحة من المواطنين وفرق الإغاثة والصليب الأحمر والدفاع المدني التوجه بالجرحى والمصابين الى المستشفيات المحيطة بالعاصمة لان مستشفيات العاصمة تضيق بالجرحى.
وأعلن مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" أن انفجار لبنان أحدث أضرارا كبيرة في قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، وتحطم زجاج الأروقة والمداخل والصالونات وتخلعت الأبواب والشبابيك في أجنحة القصر.
وذكر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواد شديدة الانفجار في العنبر رقم 12 مُصادرة بإشارة قضائية وراء التفجير الضخم الذي هز العاصمة بيروت، ودمر نصف المدينة.
وقد هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005 وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء.
يذكر أن محكمة الأمم المتحدة على وشك إصدار حكمها في المحاكمة الغيابية لأربعة أشخاص مشتبه بهم في اغتيال الحريري عن طريق سيارة مفخخة.