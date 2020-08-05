الرئيس الجزائري يعلن تضامنه مع الشعب اللبناني

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برقية تضامن وتعزية إلى نظيره اللبناني، ميشال عون، عقب الانفجار الذي هزّ مساء الثلاثاء مرفأ بيروت.





وجاء في البرقية حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت هذا المساء وما خلفه من ضحايا وجرحى وخسائر مادية".





وتقدم تبون باسم الجزائر شعبا وحكومة بأحر التعازي وأصدق التعاطف والتضامن مع الشعب اللبناني، داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم الشعب اللبناني وذويهم الصبر والسلوان ويشمل المصابين بعافيته وشفائه.





وجدد تضامن ووقوف الجزائر مع لبنان أمام هذه الفاجعة الكبرى.



