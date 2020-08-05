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أخبار العالم

الرئيس الجزائري يعلن تضامنه مع الشعب اللبناني

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:06 ص
الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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شيماء مصطفى
بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برقية تضامن وتعزية إلى نظيره اللبناني، ميشال عون، عقب الانفجار الذي هزّ مساء الثلاثاء مرفأ بيروت.

وجاء في البرقية حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت هذا المساء وما خلفه من ضحايا وجرحى وخسائر مادية".

وتقدم تبون باسم الجزائر شعبا وحكومة بأحر التعازي وأصدق التعاطف والتضامن مع الشعب اللبناني، داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم الشعب اللبناني وذويهم الصبر والسلوان ويشمل المصابين بعافيته وشفائه.

وجدد تضامن ووقوف الجزائر مع لبنان أمام هذه الفاجعة الكبرى.

وكان مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، أمس الثلاثاء، قرر تكليف سلطة عسكرية عليا بمسؤولية أمن بيروت، وذلك عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة.

وأوصى مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بتشكيل خلية لإدارة أزمة انفجار بيروت، معلنا بيروت مدينة منكوبة، والحداد الوطني لمدة 3 أيام.

كما دعا المجلس إلى إعلان الطوارئ في بيروت لأسبوعين، مؤكدا أن 2700 طن من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت غير مقبول.

ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى، داعيا لتخصيص اعتمادات للمستشفيات لمعالجة الجرحى ودفع تعويضات لذوي الضحايا.
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