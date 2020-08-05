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ثقافة

بعد انفجار ميناء بيروت.. اتحاد الناشرين العرب يعلن تضامنه مع الشعب اللبناني الشقيق

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعرب اتحاد الناشرين العرب عن حزنه وألمه العميق للانفجار الشديد الذي وقع بالعاصمة اللبنانية، بيروت، والذي أسفر عن وفاة العشرات من الضحايا الأبرياء الأبرار، وإصابة الآلاف.

وأعلن الاتحاد، في بيان له، عن مساندته وتضامنه مع الشعب اللبناني بصورة عامة، والأخوة الناشرين اللبنانيين بصورة خاصة، داعيًا الله أن يُسلمهم من كل سوء ويحفظهم ويشفى جرحى هذه الكارثة الأليمة.

وتقدم الاتحاد بالعزاء لأهالي الضحايا، داعيًا الله أن يرزقهم الصبر والسلوان في فقدان أحبائهم. 

ودعا الاتحاد المجتمع العربي والدولي لدعم الشعب اللبناني الشقيق الذي يمر بظروف صعبه واستثنائية منذ فترة ويكافح من أجل الحفاظ على وحدته وترابطه وأمنه.
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