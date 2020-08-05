الأولى على مستوى الجمهورية مكفوفين: كورونا كان يمثل عبئًا علينا.. فيديو

قالت الطالبة سامية محمد عبد الرحمن، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية للثانوية العامة "مكفوفين"، كنت أتوقع أن أحصل على مجموع عالٍ، لكن الأولى على مستوى الجمهورية؛ لم أكن أتوقع ذلك.





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى أن كورونا كان يمثل عبئًا عليها، مشيرة إلى أننا كنا لا نخرج من المنازل، وكنت أظل مداومة على المذاكرة.





وأوضحت الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية مكفوفين: "كنت أحصل على الدروس الخصوصية في جميع المواد؛ وهذا ما ساعدني بشكل كبير".



