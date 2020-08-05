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سيارات

شاهد| صاروخ ماديرا.. سيارات كريستانو رونالدو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
منذ أن بدأ مشواره وهو يعشق السيارات وأصبحت جزأ لا يتجزأ من حياته حتى أصبح واحدًا من أهم لاعبين كرة القدم في العالم بأجمعه، وذاع صيته في كل ناحية واستطاع أن يكون ثروة هائلة واقتني العديد من السيارات الفارهة وخصوصًا الرياضية

استطاع النجم البرتغالي أن يستقل مجموعة من السيارات الرياضية الفارهة، واستطاع أن يحصد العديد من الجوائز بعدما كون جزأ من تاريخ النادي الملكي الإسباني ريال مدريد طوال الأعوام الماضية. 

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خطفت شركة اودي قلوب لاعبي كرة القدم وكانت تقدم أحدث وأفخم وأهم طرازات سياراتها للاعبي ريال مدريد، ولقب رونالدو أو كما يلقبونه بـ" صاروخ ماديرا "، من طرازات أودي. 
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لعدة سنوات، ظل كريستيانو رونالدو، محبًا لسلسلة سيارات R من أودي، حيث إنه خلال العام 2010، طراز RS5 منها، ثم عاد ليختار طراز  R8 في عامي 2011 و2012، قبل الانتقال إلى طراز RS6 الرياضية العائلية في عام 2013.
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أما خلال العام 2014، فقد اختار رونالدو أودي S8 لتكون السيارة الوحيدة التي اختارها من أودي ولم تكن من سلسلة R أثناء وجوده في ريال مدريد، إلا أنه سريعًا ما عاد إلى طبيعته في عامي 2015 و2016 ليختار RS6، قبل الانتقال إلى RS7 في عام 2018 الذي كان عامه الأخير مع النادي الإسباني.
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