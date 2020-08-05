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فن

قلوبنا معكم.. إلهام شاهين تدعم الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:15 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
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ندي فكري
علقت الفنانة إلهام شاهين على الانفجار الأليم  الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية. 

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "خالص عزائي و مواساتي للشعب اللبناني الشقيق في مصابهم الأليم..  قلوبنا معكم و ربنا يحميكم من مل شر و تمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين".

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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.


ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
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