برلمانى: أتوقع عودة حركة الطيران بشكل كامل خلال شهر سبتمبر





قال النائب حسين خاطر ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن عودة السياحة بشكل تدريجى أمر كان لابد منه ، خاصه وأنها تمثل مصدر للدخل القومى لمصر.





وأضاف خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإقتصاد المصرى تأثر كثيرا بسبب فيروس كورونا ، مما تسبب فى حدوث خسائر لشركات الطيران والسياحة ، ولذلك كان لابد من عودة السياحة تدريجيا.





وتوقع عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن تعود السياحة وحركة الطيران بشكل كامل فى شهر سبتمير المقبل ، خاصه مع انخفاض الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.





واختتم : العاملون فى مجال السياحة لاتتحمل أكثر من ذلك ، وبالتالى فإننا نستبشر خيرا بعودة السياحة قريبا.