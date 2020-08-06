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برلمان

برلمانى: أتوقع عودة حركة الطيران بشكل كامل خلال شهر سبتمبر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:01 ص
الطيران
الطيران
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معتز الخصوصى

قال النائب حسين خاطر ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن عودة السياحة بشكل تدريجى أمر كان لابد منه ، خاصه وأنها تمثل مصدر للدخل القومى لمصر.

وأضاف خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإقتصاد المصرى تأثر كثيرا بسبب فيروس كورونا ، مما تسبب فى حدوث خسائر لشركات الطيران والسياحة ، ولذلك كان لابد من عودة السياحة تدريجيا.

وتوقع عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن تعود السياحة وحركة الطيران بشكل كامل فى شهر سبتمير المقبل ، خاصه مع انخفاض الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

واختتم : العاملون فى مجال  السياحة لاتتحمل أكثر من ذلك ، وبالتالى فإننا نستبشر خيرا بعودة السياحة قريبا.
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