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معجزة الـ 7 أشهر.. جامعات ومعاهد تكنولوجيا المعلومات في كل المحافظات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:57 ص
جامعات ومعاهد تكنولوجيا
جامعات ومعاهد تكنولوجيا المعلومات في كل المحافظات
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، تقريرا عن توجيه الرئيس السيسي بإنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات"، وظهر في التقرير أهمية عنصر الشباب في المجتمع المصري، حيث أنه العقول التي تمتاز بالعبقرية والأيدي المعروفة بالمهارة والإبداع، ومن حقهم أن يحلموا بمستقبل طموحاتهم إلى آفاق بعيدة. 

وفي ظل حرص الدولة المصرية الحديثة، على جعل تكنولوجيا المعلومات قاطرة من أهم قاطرات التنمية في جميع المجالات، كلفت القيادة السياسية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتخطيط وتنفيذ مجموعة جديدة من معاهد تكنولوجيا المعلومات بأدق المعايير والمواصفات العالمية في محافظات مصر المختلفة. 

واستلمت إدارة المشروعات الكبرى، الأراضي المخصصة في كل محافظة لتنفيذ تلك المعاهد، وعلى الفور بدأت ملحمة جديدة من ملاحم البناء والعمل المتواصل، بأكثر من 750 شابًا من العمال والمهندسين المصريين في الموقع الواحد، وتحققت معجزة جديدة وجرى تنفيذ المعاهد كاملة الإنشاءات والتجهيزات والمرافق والفرش في 7 أشهر. 

المعجزة لا تكمن في الزمان القياسي فقط، لكن في مستوى الدقة والاحترافية التي تظهر في أدق تفاصيل كل معهد من المعاهد الجديدة، وجاءت المكونات الرئيسية لكل معهد عبارة عن بهو المدخل، قاعة رئيسية تتسع لنحو 200 فرد، قاعتين للمحاضرات تتسع كل واحدة منهما لـ100 فرد، قاعة اجتماعات، فصول حاسبات، مكاتب إدارية، وكافيتريات.

وجرى تجهيز المباني بأحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، واليوم تصل معاهد تكنولوجيا المعلومات إلى شباب مصر أينما كانوا في ربوع الوطن.
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