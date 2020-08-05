AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العنايه الإلهية تنقذ دومينيك وأسرتها من تفجيرات لبنان.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:52 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
تعرض منزل الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، للدمار في أحداث انفجار بيروت أمس الثلاثاء. 

وطمأنت دومينيك، جمهورها في فيديو لها قائلة: "إنها نجت هي وأسرتها من هذا الحادث بأعجوبة وأنهم جميعًا بخير، ولكنهم أصيبوا ببعض ال جروح والتي نقلوا على إثرها للمستشفى لعمل الإجراءات الطبية اللازمة وبعض الإسعافات الأولية".

وأضافت: "كنا نمكث داخل منزلنا ومن قوة الانفجار، سقطت بعض الزجاجات عليّ أنا وابنتي وكان ممكن نموت، والحمدلله نحن بخير ونتمنى لجميع اللبنانيين الصحة والسلامة".

وكان حدث انفجارا ضخما في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مقاطع فيديو مروعة لانفجار بيروت

جروح بالقدم والوجه.. إصابة دومينيك حوراني في انفجار بيروت وتحطم منزلها

بأعجوبة.. خادمة تنقذ طفلة من الموت في انفجار بيروت | فيديو

خسائر النجوم بسبب انفجار بيروت.. عملية جراحية 6 ساعات لـ نادين نجيم.. إصابة بالغة لزوجة رامى عياش.. وطفيفة لـ دومينيك حورانى.. وتدمير منزل هيفاء وهبى وإليسا وراغب علامة

حجم خسائر النجوم بعد انفجار بيروت.. تطورات إصابتهم وحالة منازلهم.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

أطفال مقطوعة الأجزاء.. رامي عياش يروي تفاصيل انفجار منزله

إيقاف الهاني سليمان 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

ملكة الإغراء واللون الأحمر.. صور نادرة تبرز رشاقة وأنوثة مارلين مونرو

ريهام حجاج بإطلالة صيفية لافتة مع صديقاتها

بعد انفجار بيروت.. مادلين طبر: لبنان بحاجة إلى مخلِص زي السيسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحتها تحولت إلى مأتم.. عروس تفقد شريك حياتها بعد أسبوعين من الزفاف

نشرة الصحة والمرأة.. شرب الماء مضر بصحة الرضع.. واحذر المشي حافي القدمين لهذا السبب

بسبب صورة.. سائح يلحق أضرارا جسيمة بتمثال عمره 200 عام.. فيديو وصور