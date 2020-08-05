العنايه الإلهية تنقذ دومينيك وأسرتها من تفجيرات لبنان.. فيديو

وطمأنت دومينيك، جمهورها في فيديو لها قائلة: " إنها نجت هي وأسرتها من هذا الحادث بأعجوبة وأنهم جميعًا بخير، ولكنهم أصيبوا ببعض ال جروح والتي نقلوا على إثرها للمستشفى لعمل الإجراءات الطبية اللازمة وبعض الإسعافات الأولية".





وأضافت: "كنا نمكث داخل منزلنا ومن قوة الانفجار، سقطت بعض الزجاجات عليّ أنا وابنتي وكان ممكن نموت، والحمدلله نحن بخير ونتمنى لجميع اللبنانيين الصحة والسلامة".





وكان حدث انفجارا ضخما في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة.



