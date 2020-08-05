محمد صفي الدين يكتب: الفيروس ليس كورونا!!

الأنانية مرض لايري بالعين وانما يري بالقلب . هو قبل كورونا بملاين السنين ولم نفكر أن نبحث له عن علاج أو مصل.





إن كورونا داء لا ينتج عنه أمراض أخري ، ولكن الأنانية ينتج عنها الكثير من الأمراض فالأناني حقود.. الأناني متكبر.. الأناني حسود ..الأناني طماع .. فالأنانى لديه حب الامتلاك والسيطرة بل وأكثر وأكثر.





أما علي سبيل الإحصائيات كورونا لم يمت منها مثلما مات بالأنانية . لأن الأنانية أنتجت المجاعات العالمية التي يموت بها حوالي ٢ مليون سنويا.





وكذلك الأنانية أنتجت الموت بالسرطان الناتج عن التلوث الناتج من الأنانية الرأسمالية بل أكثر من ٣ مليون شخص يموت سنويا بسبب هذا السرطان اللعين سنويا .





وكذلك الإجهاض أنانية جسدية يموت بسببه ما لايقل عن مليون ونص سنويا . وكذلك الوباء النفسي اللعين "الاكتئاب " الذي فاق كل الأمراض والاحصائيات ينتحر خلال العام مليون شخص وأكثر من هذا يصاب به شخص كل ١٦ ثانية .





فإذا قارنا وفيات كورونا بضحايا جرائم الأنانية سنجدهم أكثر بكثير فالحرب العالمية الثانية لوحدها مات بها اكثر من ٤٥ مليون شخص.





أرايت الآن أن الفيروس الحقيقي ليس كورونا . قال الشافعي

نَعيبُ زَمانَنا وَالعَيبُ فينا

وَما لِزَمانِنا عَيبٌ سِوانا

وَنَهجو ذا الزَمانِ بِغَيرِ ذَنبٍ

وَلَو نَطَقَ الزَمانُ لَنا هَجانا

وَلَيسَ الذِئبُ يَأكُلُ لَحمَ ذِئبٍ

وَيَأكُلُ بَعضُنا بَعضًا عَيانا



