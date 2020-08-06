في الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة.. إنجازات حققتها الهيئة في عهد الرئيس السيسي

شهدت هيئة قناة السويس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة إنجازات اضافت الي سجلها التاريخي الحافل.





ويرصد صدي البلد، ابرز تلك الإنجازات، والتي بدات بتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعظيم الاستفادة من قناة السويس ودعم مشروعات التطوير واصدار توجيهاته بحفر قناة السويس الجديدة في عام واحد.





ويعتبر مشروع قناة السويس الجديدة من المشروعات الاستراتيجية لقناة السويس وشهد الرئيس السيسي افتتاحه في 6 أغسطس 2015.





وتتضح الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، حيث أصبحت حركة الملاحة للسفن العابرة للقناة تتم فى الاتجاهين بدون توقف.





كما ساعدت القناة الجديدة من تقليل زمن الانتظار والعبور داخل المجرى الملاحى، تقليص عدد القوافل الملاحية من 3 قوافل الى قافلتين دون انتظار، تقليل مخاطر توقف المجرى الملاحى تمامًا بسبب عطب أو شحط أو تعطل السفينة اثناء العبور نظرا لوجود ممر ملاحي موازي، زيادة القدرة التصريفية للقناة حيث اصبحت تستوعب أعداد أكبر من السفن وذات أحجام اكبرتصل إلى 97 سفينة يوميا مع تحقيق العبور المباشر في الاتجاهين لعدد 45 سفينة / يوم.





وكذلك ساعدت القناة الجديدة، من جاهزية المجرى الملاحى لاستيعاب الزيادة المستقبلية فى أحجام السفن والتجارة العالمية، وزادت من القدرة التنافسية لقناة السويس فى مواجهة الطرق المنافسة، والحفاظ على الحصة السوقية لقناة السويس.





وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة فى زيادة دخل القناة فى 2019 بحوالى 12.2% مقارنة بعام الافتتاح 2015 ليصل الى حوالى 5.8 مليار دولار وهو اعلى ايراد حققته القناه منذ افتتاحها .





وأصبحت قناة السويس تستطيع استيعاب 100% من الاسطول العالمي لسفن الحاويات، و92.8% من اسطول سفن الصب الجاف، ونحو 61.9% من ناقلات البترول ومنتجاته و 100 % من باقى أنواع الاسطول الاخرى (بحمولة كاملة) و 100 % من كل سفن الاسطول العالمى فارغ أو بحمولة جزئية.





كما ساهم مشروع قناة السويس الجديدة فى زيادة معدلات درجات الامان بالمجرى الملاحى لوجود قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أى طارئ، ومن أبرز الامثلة على ذلك جنوح السفينة البنمية " نيوكاترينا New Katerina ” فخلال الفترة من 25 فبراير حتى 8 مارس 2016 (اثناء جنوح السفينة بمجرى القناة الاصليه) استمر انتظام الملاحة بالقناة و لم تتوقف.





وساهمت فى عملية تنشيط وجذب السفن العملاقة فى أسطول التجارة العالمى، فلم تكتفي قناة السويس فقط بمشروع قناة السويس الجديدة وعملت علي التطوير المستمر للمجرى الملاحى وذلك حتى تكون دائمًا على إستعداد لمواكبة التطور المستمر فى احجام سفن الاسطول العالمى مما يجعل قناة السويس الاختيار الاول للخطوط الملاحية ويتم ذلك بالتوازى مع السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة لزيادة تنافسية قناة السويس في مواجهة الطرق المنافسة والبديلة والذى أنعكس بالايجاب فى زيادة ايرادات قناة السويس برغم الظروف والتوترات التجارية الغيرمواتية.





و استطاعت قناة السويس استقبال أكبر سفن الحاويات فى العالم وأحدثها سفينة الحاويات HMM ALGACIRAS ذات الحمولة التى تقترب من 24 ألف حاوية فى 25 مايو 2020.





كما تم إنشاء جراجات جديدة بالقناة من خلال كراكات الهيئة تتيح زيادة عامل الأمان الملاحي والقدرة على مواجهة المواقف الطارئة.





بالإضافة الي تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة من خلال تطوير محطات مراقبة الملاحة على طول القناة وعددها 16 محطة إرشاد بالإضافة إلى تجديد وتحديث أسطول القاطرات المصاحبة وغيرها من الوحدات المساعدة خلال رحلة الإرشاد في القناة.



