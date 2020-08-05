صدى البلد ينشر صور ضحايا المصريين من أبناء الغربية فى حادث انفجار بيروت

ينشر موقع "صدي البلد " الصور الأولي لضحايا حادث بيروت، من أبناء قرية بنا أبوصير بمركز سمنود بمحافظة الغربية والذي تسبب فى وفاة اثنين من شباب القرية ووجود شاب أخر مفقود جاري البحث عنه لتواجده بمحيط موقع الإنفجار ولم يتم العثور عليه طوال الساعات الأخيرة عقب وقوع الحادث .

كانت حالة من الحزن والوجيعة قد خيمت على وجوه الألاف من أهالي مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية بعد الإعلان عن وفاة مصريين من أبناء المركز فى حادث انفجار مرفأ بيروت بلبنان وهما على اسماعيل شحاته وإبراهيم عبد المحسن ابو قصبة بينما المواطن المفقود يدعي "رشد رشدي شكري " .

وكانت سفارة مصر في لبنان قد نعت في بيان لها المواطنين علي اسماعيل السيد شحاته وإبراهيم ابو قصبة من أبناء مركز سمنود محافظة الغربية و الذي تبلغت السفارة بوفاتهما جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت.

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرتيهما وذويهم، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان الى أرض الوطن.