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رياضة

كوبنهاجن يفوز على باشاك شهير ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:52 م
كوبنهاجن
كوبنهاجن
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إسماعيل محمود
تأهل نادي كوبنهاجن الدنماركي للدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد فوزه على نظيره باشاك شهير التركي بثلاثة أهداف نظيفة، في إياب دور الـ 16.

جوناثان ويند افتتح التسجيل لكوبنهاجن في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود نفس اللاعب ليضاعف النتيجة لفريقه في الدقيقة 52 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 62، أكد فالك تفوق فريقه بتسجيله الهدف الثالث، ليقود فريقه لدور ربع النهائي بعد الفوز بمجموع المباراتين 3-1.

ويلاقي فريق كوبنهاجن في دور ربع النهائي، الفائز من مباراة فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولاسك النمساوي.
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