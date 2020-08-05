تعرف على أنواع وأسعار السكوتر في مصر لعام 2020

تزداد يوم بعد يوم شعبية الموتوسيكلات " الاسكوتر" بين الشباب بسبب مميزاته الكثيرة ، والتى من أهمها صغر حجمه وشكله اللطيف بالإضافة الى السرعة المقبولة التى تمكنك الهروب من الطرق المزدحمة.





وبالفعل زادت شعبية الاسكوتر حيث أصبحت متواجدة فى الطرقات العامة بشكل ملحوظ وهذا ما جعل لها سوق كبير داخل مصر.





وخلال السطور القادمة نستعرض سويا اهم انواع الاسكوتر واسعارها فى السوق المصرية لعام 2020 .

سعر سكوتر البيجو من 19500 جنيه حتى يصل إلى 20 ألف جنيه وموديل الإسكوتر البيجو الحديث لعام 2020 هو viva city

سعر السكوتر حوا موديل R8 يصل الى 16500 جنيه

سعر السكوتر حوا موتورز في الأسواق المصرية يصل إلى 17000 جنيه

سعر سكوتر حوا موتورز اكسبريس يصل سعره الى 17500 جنيه

سعر سكوتر sym اس واي ام من 16000 جنيه الى 36000 جنيه

سعر سكوتر بنلي cc 150 Benlli موديل vlr 2020 يتراوح ما بين 19000 الى 24000 جنيه

سعر سكوتر بنلي Benlli موديل كافنيرو سبورت و كلاسيك يتاروح ما بين 27000 الى 28000 جنيه

سعر سكوتر هوندا 2020 يتراوح ما بين 13000 إلى 18000 جنيه حسب الموديلات.