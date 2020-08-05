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أخبار العالم

بعدة فيديوهات وحفنة كلمات حزينة.. النجمة شارون ستون تتضامن مع اللبنانيين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:45 م
صورة لتفجير لبنان
صورة لتفجير لبنان
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة العالمية شارون ستون عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام عدة فيديوهات عن تفجير بيروت أمس الثلاثاء.

ونشرت شارون ستون صورة المرفأ بعد التفجير معلقة :"التفاصيل: أدى انفجار هائل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إلى قسم المستودعات في مرفأ بيروت ، لبنان ، إلى مقتل 73 شخصًا وإصابة ما يقرب من 4000 ، وتسطيح المباني ، وتحطيم الزجاج ، ونشر النيران. وقع انفجاران. الأول ، والأصغر بكثير ، كان في مستودع يخزن الألعاب النارية. لكن هذا الانفجار أثار الانفجار الهائل المجاور ، في مستودع مترامي الأطراف خزن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم ، وهي مادة كيميائية متطايرة تم تنزيلها من سفينة تجارية في عام 2014 وكان من المفترض تخزينها في الموقع مؤقتًا فقط (للمقارنة: استخدم تيموثي ماكفي 1.8 طن من نترات الأمونيوم لتفجير المبنى الفيدرالي ألفريد بي موراه في أوكلاهوما سيتي في عام 1995). من المرجح أن يرتفع عدد القتلى والجرحى ، حيث لا يزال عدد لا يحصى من الناس مدفونين تحت المباني المنهارة. تقول السلطات اللبنانية أنه قد لا يتم العثور على العديد من الجثث لأنه ربما دمرها الانفجار الهائل أو حرقها في الحرائق المكثفة التي تلت ذلك".


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يشار إلى أن اللبنانيين أمسوا ليلة أمس الثلاثاء على آثار دمار وحطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.

وراح ضحية الانفجار أكثر من 100 قتيل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.

وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي إتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات.

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