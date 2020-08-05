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أخبار العالم

لبنان : لامانع من الاستعانة بجهات دولية للتحقيق في انفجارات مرفأ بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:21 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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محمود نوفل
أكدت وزيرة الإعلام بالحكومة اللبنانية ، منال عبد الصمد ، أنه لا مانع من اللجوء الى تحقيق دولي لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت والذي وقع أمس الثلاثاء مخلفا وراءه حجم هائل من الدمار الذي لحق بالدولة اللبنانية، قالت: لا نمانع بتحقيق دولي بانفجار بيروت".

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع قناة المملكة في دولة الأردن .

وحذرت الوزيرة اللبنانية من كارثة كبري تهدد الأمن الغذائي في البلاد بعد تدمير الصوامع الرئيسية ببيروت الأمر الذي تسبب في فقدان الكثير من المخزون الإستراتيجي من حبوب القمح علي حد قولها.

وأكدت وزيرة الإعلام بالحكومة اللبنانية انه تم تحديد 5 ايام للكشف عن ملابسات هذا إنفجار مرفأ بيروت متوعدة كل من تثبت إدانته بإتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يثبت تقصيره.

وعن الوضع الطبي في البلاد قالت منال عبد الصمد : جاهزين لتأمين كافة الاحتياجات الطبية لكل المصابين وحاليا في طور إنشاء 4 مستشفيات جديدة 2 في بيروت و2 في الخارج لتعويض لخروج 3 مستشفيات من الخدمة بعدما تأثرت بتفجير مرفأ بيروت.
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