لبنان : لامانع من الاستعانة بجهات دولية للتحقيق في انفجارات مرفأ بيروت

أكدت وزيرة الإعلام بالحكومة اللبنانية ، منال عبد الصمد ، أنه لا مانع من اللجوء الى تحقيق دولي لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت والذي وقع أمس الثلاثاء مخلفا وراءه حجم هائل من الدمار الذي لحق بالدولة اللبنانية، قالت: لا نمانع بتحقيق دولي بانفجار بيروت".





جاء ذلك في اتصال هاتفي مع قناة المملكة في دولة الأردن .





وحذرت الوزيرة اللبنانية من كارثة كبري تهدد الأمن الغذائي في البلاد بعد تدمير الصوامع الرئيسية ببيروت الأمر الذي تسبب في فقدان الكثير من المخزون الإستراتيجي من حبوب القمح علي حد قولها.





وأكدت وزيرة الإعلام بالحكومة اللبنانية انه تم تحديد 5 ايام للكشف عن ملابسات هذا إنفجار مرفأ بيروت متوعدة كل من تثبت إدانته بإتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يثبت تقصيره.

