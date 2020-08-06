AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 784 قضية متنوعة لمكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:01 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية . 

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 784 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تواصل جهود تحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون

ضبط ٩٧٧ قضية فى محطات المترو خلال ٢٤ ساعة

ضبط 950 قضية فى حملات على محطات المترو والقطارات

شرطة النقل تضبط 989 قضية بمحطات المترو والقطارات

ضبط 1127 قضية بالنقل والمواصلات و11 ألف جريمة سرقة كهرباء

مكافحة الجرائم في المترو والقطارات.. ضبط 849 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

تركيا.. وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بنوبة قلبية

طارت في الهواء.. شاهد سيارة تضرب امرأة وكلبها بقوة بعد خروجها عن السيطرة

مقابل 4 ملايين دولار فى الموسم.. خبير تسويق رياضي: أحمد فتحي مطلوب بالاسم للدوري الأمريكي

سر الهنود .. طريقة الخلطة السرية لإطالة الشعر

رغم مرور شهر.. فيديو مفاجئ يفضح مسئولا بريطانيا خرق قواعد الحظر

عمرو أديب يضرب بقوة بعد انفجار بيروت: مصر لا تخلط بين السياسة والدور الإنساني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارت في الهواء.. شاهد سيارة تضرب امرأة وكلبها بقوة بعد خروجها عن السيطرة

في عيده الـ 16 بالأوبرا.. بلاك تيما بين التراث الغنائي النوبي والأعمال الموسيقية المعاصرة

شاهد سائح يحطم أصابع تمثال عمره ٢٠٠ عام.. وكورونا يكشفه.. فيديو