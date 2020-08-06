ضبط 784 قضية متنوعة لمكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .





ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .





وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 784 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.



