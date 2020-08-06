ضبط 784 قضية متنوعة لمكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .
ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 784 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.