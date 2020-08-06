AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 923 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:02 ص
حملات امنية
حملات امنية
Advertisements
مصطفى الرماح
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

أسفرت جهود الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 923 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية،إستيلاء على أموال الدعم ).

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تواصل جهود تحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون

ضبط 950 قضية فى حملات على محطات المترو والقطارات

ضبط 1127 قضية بالنقل والمواصلات و11 ألف جريمة سرقة كهرباء

الداخلية تحارب الغش التجاري.. ضبط 1240 قضية تموينية في 24 ساعة

الداخلية تضبط 4876 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

سامسونج تكشف عن مفاجأة لأصحاب هذه الهواتف

شاهد .. لحظة انفجار شاحنة بأحد شوارع لندن

سر الهنود .. طريقة الخلطة السرية لإطالة الشعر

إليسا توجه الشكر إلى 15 دولة بينهم مصر.. شاهد

امتداد العقد للجيل الأول وزيادة القيمة الإيجارية.. مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم

وائل جسار يكشف تفاصيل تحطم منزله بعد انفجار بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال مقابلة فيديو.. تحطم المكتب فوق صحفية بي بي سي إثر انفجار بيروت| فيديو

طارت في الهواء.. شاهد سيارة تضرب امرأة وكلبها بقوة بعد خروجها عن السيطرة

في عيده الـ 16 بالأوبرا.. بلاك تيما بين التراث الغنائي النوبي والأعمال الموسيقية المعاصرة