ضبط 923 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .





أسفرت جهود الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 923 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية،إستيلاء على أموال الدعم ).