عمري ما كنت اتخيل.. محمد عادل إمام يحتفل بمولودته الثانية

{ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى } عمري ماكنت اتخيل ان ربنا هيرزقني ببنتين ❤️❤️ #قسمت_محمد_إمام وصلت يا جماعة 👼🏻🎀 يلا دلعوها بقى .. و دلعوني انا كمان علشان ابو البنات لازم يدلع 🤗 ربنا يحفظ جميع أطفالنا 🤲🏼 #الحمدلله