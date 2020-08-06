AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمري ما كنت اتخيل.. محمد عادل إمام يحتفل بمولودته الثانية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:30 ص
محمد امام
محمد امام
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل محمد عادل إمام، بمولودته الثانية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

ونشر محمد عادل إمام، صورة عبر إنستجرام، معلقا عليها "ولسوف يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى }عمري ماكنت اتخيل ان ربنا هيرزقني ببنتين #قسمت_محمد_إمام وصلت يا جماعة يلا دلعوها بقى.. ودلعوني انا كمان علشان ابو البنات لازم يدلع ربنا يحفظ جميع أطفالنا  #الحمدلله احلى خبر في السنة كلها".

وشارك محمد إمام في بطولة فيلم " لص بغداد"، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.


يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 10 ملايين في أقل من أسبوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللي جاي طلق حي.. شاهد محمد إمام في حمام السباحة

شاهد .. ظهور نادر لـ محمد إمام وعمر متولي

محمد إمام مع أحمد السقا من كواليس نسل الأغراب.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. هيدرسفيلد يصدم النادي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي.. النصر السعودي يكشف حقيقة طلب ضم كهربا

رئيس النصر السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لـ ضم كهربا

انفجار مدوي بـ كوريا الشمالية يخلف عشرات الضحايا .. فيديو

سر الهنود .. طريقة الخلطة السرية لإطالة الشعر

شاهد.. فيل ينجو من الدهس أسفل قطار بإعجوبة

صاحب الشقة وليس مالك العقار.. مفاجأة بشأن المسئول عن التصالح في مخالفات البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فورد بوما الـ SUV موديل 2020 الجديدة.. صور

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

كاتي بيري تتصدر غلاف بيبول في شهور حملها.. صور