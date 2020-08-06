عمري ما كنت اتخيل.. محمد عادل إمام يحتفل بمولودته الثانية

احتفل محمد عادل إمام ، بمولودته الثانية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر محمد عادل إمام، صورة عبر إنستجرام، معلقا عليها "ولسوف يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى }عمري ماكنت اتخيل ان ربنا هيرزقني ببنتين #قسمت_محمد_إمام وصلت يا جماعة يلا دلعوها بقى.. ودلعوني انا كمان علشان ابو البنات لازم يدلع ربنا يحفظ جميع أطفالنا #الحمدلله احلى خبر في السنة كلها". يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى }عمري ماكنت اتخيل ان ربنا هيرزقني ببنتين #قسمت_محمد_إمام وصلت يا جماعة يلا دلعوها بقى.. ودلعوني انا كمان علشان ابو البنات لازم يدلع ربنا يحفظ جميع أطفالنا #الحمدلله احلى خبر في السنة كلها".





وشارك محمد إمام في بطولة فيلم " لص بغداد"، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.







