عمري ما كنت اتخيل.. محمد عادل إمام يحتفل بمولودته الثانية

احتفل محمد عادل إمام، بمولودته الثانية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر محمد عادل إمام، صورة عبر إنستجرام، معلقا عليها "ولسوف يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى }عمري ماكنت اتخيل ان ربنا هيرزقني ببنتين #قسمت_محمد_إمام وصلت يا جماعة يلا دلعوها بقى.. ودلعوني انا كمان علشان ابو البنات لازم يدلع ربنا يحفظ جميع أطفالنا #الحمدلله احلى خبر في السنة كلها".
وشارك محمد إمام في بطولة فيلم " لص بغداد"، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 10 ملايين في أقل من أسبوع.