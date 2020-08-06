بتكلفة 50 مليون جنيه.. تطوير منطقة وطريق الكورنيش في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف عامة و مدينة بني سويف العاصمة تطويرا وتجميلا في معظم شوارعها الرئيسية حتي تكاد معالمها تغيرت.





ففي أقل من عام شهدت المحافظة تطوير وتزيين ميدان العبور وشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، كما شهدت المحافظة تغييرا جذريا في معالمها بعد تطوير كورنيش النيل والذي بلغت تكلفته مايقرب من 50 مليون جنيه .





اقرأ أيضا :





كما شملت عمليات التطوير عمل محاور ودورانات مرورية وإنشاء ميدان مقابل لمستشفى التأمين الصحي لتسيير الحركة المرورية في هذا الجزء الذي يتقاطع مع طريق الكورنيش حيث تضمنت أعمال التطوير أيضا تجميل وتشجير الشارع وتركيب انتركوك بالجزيزة الوسطى والأرصفة بدلًا من البلاطات الأسمنتية لسهولة الفك والتركيب في حالة القيام بأعمال إصلاح بالشارع، بالإضافة إلى زراعة أشجار النخيل المثمر وتركيب النجيل الطبيعي وعمل أحواض للزرع وتركيب ليدات كهرباء وإضاءة ديكورية





ويأتي في مقدمة عمليات التجميل منطقة كورنيش النيل الذي تم رفع كفاءته واستعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحقيق مزيد من السيولة المرورية.





كما تمت تطوير وتوسعة طريق الكورنيش أمام مساكن الطيارين ،حيث كان عرض الحارة 6 متر التي سيتم توسعتها باضافة 6 متر أخرى ليصل عرض الحارة 12 متر ،وتتطلب ذلك ازالة السور القديم حول المساكن ، وسيتم انشاء سور آخر يتماشي مع مشروع تطوير الكورنيش.





والتي كانت تمثل عنق الزجاجة في خطة تطوير المشروع ، نظرا لضيق الطريق في هذه المنطقة ، مما استلزم إزالة السور القديم الموازي للطريق والارتداد للخلف لإضافة المساحة الكافية لزيادة عرض الطريق ، حيث إن هذه التوسعة سوف تساعد على استمرار السيولة المرورية بالمنطقة ، واستكمال أعمال إضفاء الشكل الحضاري بمنطقة الكورنيش طبقا لخطة التطوير الجاري تنفيذها .





يذكر أن أعمال التطوير بالكامل شاملة أعمال الكورنيش العلوي والطريق الدائري من الكورنيش القديم حتى المزلقان وتعويضات نزع الملكية ونقل المرافق وتركيب الأعمدة الديكورية ، قد وصلت حتى الآن إلى 50 مليون جنيه .



