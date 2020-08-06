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رياضة

ضربة البداية.. الدوري يعود بمباراة الزمالك والمصري اليوم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تتجه أنظار عشاق الكرة اليوم، الخميس، لـ استاد برج العرب، حيث يقام اللقاء المنتظر لـ فريق الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة المؤجلة من الدور الـ 14 لـ بطولة الدوري عقب توقف دام أكثر من 5 أشهر. 

وتنتظر الجماهير، المباراة بشوق كبير خاصةً مع قرب خوض الزمالك لـ مباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الرجاء المغربي، والتي يأمل الفريق الأبيض في التتويج بها لـ تصبح البطولة الثالثة للفريق بهذا الموسم بعد بطولتي السوبر المصري والسوبر الأفريقي.


وخاض فريق الزمالك فترة إعداد جيدة، حيث انتظم في معسكر مغلق في برج العرب، وخاض 4 مباريات ودية أمام سموحة ,وبيراميدز , وطلائع الجيش ووادي دجلة. 

وفاز الزمالك أمام سموحة بخماسية مقابل هدف وأمام وادي دجلة برباعية نظيفة بينما هُزم أمام بيراميدز بهدف نظيف وتعادل أمام طلائع الجيش. 

ويفتقد الزمالك للعديد من عناصره الرئيسية وأبرزها طارق حامد , ويوسف اوباما للإصابة، وأشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم لـ عودتهما المتأخرة لـ القاهرة؛ نظرا لتوقف الطيران بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعلى الجانب الآخر خاض فريق المصري البورسعيدي معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام في برج العرب، وخاض 4 مباريات ودية حيث يسعى طارق العشري، المدير الفني للفريق، إلى الفوز في المباراة لتحسين وضعه في جدول الدوري. 

ويحتل فريق الزمالك، المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة خاضها في الدوري، ولكن في نهاية البطولة سيتم خصم 3 نقاط لانسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي.

ويحتل فريق المصري المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة.
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