ضربة البداية.. الدوري يعود بمباراة الزمالك والمصري اليوم

أمام نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة المؤجلة من الدور الـ 14 لـ بطولة الدوري عقب توقف دام أكثر من 5 أشهر.

تتجه أنظار عشاق الكرة اليوم، الخميس، لـ استاد برج العرب، حيث يقام اللقاء المنتظر لـ

وفاز الزمالك أمام سموحة بخماسية مقابل هدف وأمام وادي دجلة برباعية نظيفة بينما هُزم أمام بيراميدز بهدف نظيف وتعادل أمام طلائع الجيش.

وعلى الجانب الآخر خاض فريق المصري البورسعيدي معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام في برج العرب، وخاض 4 مباريات ودية حيث يسعى طارق العشري، المدير الفني للفريق، إلى الفوز في المباراة لتحسين وضعه في جدول الدوري.

ويحتل فريق الزمالك، المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة خاضها في الدوري، ولكن في نهاية البطولة سيتم خصم 3 نقاط لانسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي.





ويحتل فريق المصري المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة.