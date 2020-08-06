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منوعات

أنتم أقوى من الحزن والمصائب.. نجيب ساويرس يعلق على انفجار بيروت.. شاهد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:59 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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مصطفى كرم
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على انفجار بيروت الذي راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى وتسبب في دمار العديد من المناطق في المدينة. 


وغرد نجيب ساويرس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏انا بحب لبنان ومتحيز للبنانيين متابع لأفراحهم وأحزانهم ابشرهم أنتم أقوي من الحزن والمصائب سيزول الحزن وتعود بيروت مدينة الفرح والبهجة ستزول الغمة وسيتدخل الله للخلاص من الأحزان وسيضع لمسته ليثبت للجميع انه واحد اله الكل ولو شاء لوحد الأديان ، فلتسقط الطائفية ويعيش لبنان".

وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".

وقال مراسل فرانس 24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة

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