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منوعات

بسبب مليون دولار| مشادة كلامية عنيفة بين نجيب ساويرس ومتابع

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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احمد شريف

رد رجال الأعمال المصري نجيب ساويرس، على أحد المغردين عبر موقع التواصل تويتر، بشكل حاد حين هاجمه لتبرعه بمليون دولار لضحايا حادث الانفجار الكارثي بمرفأ لبنان، لكونه لم يخفض أسعار مقدمات الشقق التابعة لشركات إعماره.



وغرد شاب يدعى " محمد عاطف" مهاجما نجيب ساويرس" وقال: "أوراسكوم تليكوم تتبرع بمليون دولار لانفجار لبنان طبعا شعور نبيل ياريت تساعد ولاد بلدك احنا طلبنا منك تخفيض المقدم الشقه و مفيش استجابة".



ليرد نجيب ساويرس غاضبا على الشاب قائلا: " تصور نفسك وبيتك اتدمر و بعض افراد اسرتك توفوا و بعدين تعال كلمني، وبالمناسبة كل واحد حر فى فلوسه".



وأثارت التغريدة جدلا واسعا عبر تويتر، بين مؤيدين ومعارضين لرأي الشاب، الذي اتهم رجال الأعمال المصري نجيب ساويرس، بعدم وقوفه بجانب أهل بلده والوقوف مع لبنان في محنتها.



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بسبب مليون دولار| مشادة كلامية عنيفة بين نجيب ساويرس ومتابع

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