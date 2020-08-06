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أخبار العالم

الجيش السوري يتصدى لهجوم لداعش شرقي حماة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اندلعت اشتباكات، منذ قليل، بين وحدات من الجيش العربي السوري وعناصر تنظيم داعش الإرهابي، في البادية الشرقية لريف حماة وسط البلاد.

وقالت وكالة "سبوتنك" الروسية إن "مجموعات تابعة لتنظيم داعش هاجمت أحد المواقع العسكرية للجيش السوري في بلدة (جويعد)، التابعة لناحية السعن بريف مدينة سلمية الشمالي، شرقي حماة".

ونقلت الوكالة عن مصادر ميدانية قولها إن "مسلحين مجهولين يعتقد أنهم يتبعون تنظيم "داعش" حاولوا مهاجمة أحد مواقعنا في قرية (جويعد) بريف حماة الشرقي، حيث تدور في هذه الأثناء، اشتباكات عنيفة بمحيط القرية، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري الى المنطقة".

ويشهد ريف مدينة سلمية الشرقي والشمالي الشرقي هجمات متكررة لخلايا تابعة لتنظيم داعش تنشط في هذه المنطقة، وتعتمد على خطوط إمداد قادمة من منطقة التنف التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي.

وشهدت المنطقة مؤخرا هجوما على بلدة أبو لفة التابعة لناحية السعن من قبل مسلحين دواعش قاموا خلالها باختطاف ٣ مدنيين، وإحراق عدد من السيارات والممتلكات الخاصة في البلدة.

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