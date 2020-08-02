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أخبار العالم

قتلى من الجيش السوري في هجوم لتنظيم داعش

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:27 ص
قتلى من الجيش السوري
قتلى من الجيش السوري في هجوم لتنظيم داعش
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قسم الخارجي
أسفر هجوم لتنظيم داعش بريف دير الزور الغربي في سوريا عن سقوط قتلى من الجيش السوري، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن مصادر روسية.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية بسقوط 4 قتلى في هجوم لتنظيم داعش على إحدى نقاط تمركز قوة تابعة للدفاع الوطني في بادية قرية الخريطة بريف دير الزور الغربي.

وقالت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادرها إن الهجوم الإرهابي جرى بعد أن ثبتت وحدة من قوات الدفاع الوطني نقاطًا لها على المحور المذكور في ريف دير الزور الغربي.

كان الجيش السوري أعلن مؤخرا إحباط محاولة هجوم نفذها إرهابيي "داعش" في منطقة واقعة بين أثرية في أقصى شمال شرقي حماة، وخناصر جنوب شرقي حلب.
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