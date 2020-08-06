AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كندا تقدم 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية للبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:03 ص
انفجار لبنان
انفجار لبنان
Advertisements
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين ووزيرة التنمية الدولية كارينا جولد، تقديم نحو 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية استجابة للانفجار المأساوي الذي وقع في العاصمة اللبنانية (بيروت) الثلاثاء الماضي.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الكندية، اليوم الخميس، أن المبلغ يشمل تخصيص 1.5 مليون دولار إلى منظمات خيرية محل ثقة تعمل على الأرض، بما في ذلك الصليب الأحمر اللبناني عبر جمعية الصليب الأحمر الكندية، للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من هذه الأزمة.
كما تساعد مساهمة كندا في دعم الخدمات الطبية الطارئة وتوفير المأوى والغذاء والمواد الأساسية الأخرى.
وقال وزير الخارجية الكندي: "تقف كندا مع شعب لبنان في هذه المأساة ونحن على استعداد للمساعدة مهما استطعنا، كما أوضحت في محادثاتي الأخيرتين مع نظيري اللبناني. هذه المساهمة الأولية ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة والعاجلة لأولئك الذين دمرهم هذا الانفجار".
ومن جانبها قالت وزيرة التنمية الدولية: "الأيام الأولى من الكارثة الإنسانية حاسمة وكندا متواجدة للمساعدة، يوفر هذا التمويل المأوى الآمن والمياه النظيفة والأدوية والضروريات الأساسية للمحتاجين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لشراء أجهزة كشف عن كورونا.. كندا تتبرع بـ500 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة في مصر

اليوم.. وزير الخارجية الكندي يتوجه إلى نيويورك قبل التصويت على عضوية مجلس الأمن

كندا تعلن انضمامها إلى التحالف الدولي من أجل الساحل الأفريقي

الحكومة الكندية تدين إيران: تقريركم عن الطائرة الأوكرانية غير نزيه

انفجار بيروت.. كندا تعرب عن تضامنها مع لبنان: جاهزون لتقديم المساعدة

ترشيحاتنا

جراب Galaxy Note 20 وNote 20 Ultra بـ 700 جنيه.. تفاصيل

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الزمالك الأقرب للفوز على المصري.. محمد صلاح: اللاعبون غير جاهزين بدنيا 100%

تعرف على امتيازات الضباط المتخصصين والتخصصات المطلوبة بكلية الشرطة

الزمالك بلا أنياب أمام المصري.. أبرز غيابات الفريقين في عودة الدوري

شهيرة توضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لزوجها محمود ياسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريق دهب يخطف السياحة الداخلية وينعش الحياة.. شاهد

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة

فاجعة.. مصاب كورونا يخرج من المستشفى ليجد الفيروس قضى على عائلته بأكملها