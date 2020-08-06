بعد ضبطه بتهمة فساد.. وفاة رئيس الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم

توفي خيسوس بيراردينيلي، رئيس الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، المقبوض عليه منذ أسبوعين بتهمة إهدار المال العام، أمس الأربعاء، في العاصمة كاراكاس، حسبما أعلن الاتحاد.









وتعرض بيراردينيلي، صاحب الـ61 عاما، لإغماءة بعد ساعات من القبض عليه، ليودع وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات كاراكاس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الأربعاء.









وأعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم عبر موقع "تويتر" الاجتماعي: "نؤكد بكل ألم اليوم وفاة المهندس خيسوس بيراردينيلي الذي كان رئيسا للاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، خالص تعازينا لذويه وأصدقائه في هذه الخسارة الأليمة لكرة القدم الوطنية".









ولا تزال ملابسات الوفاة غير معلومة، نظرا لأن الاتحاد لم يكشف عن معلومات في هذا السياق، رغم أن بيراردينيلي كان مريضا بالسكري وارتفاع ضغط الدم ومشكلات في الكلى.



