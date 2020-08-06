الصحة الكورية الجنوبية تدعو الأطباء للتراجع عن إضراب مخطط له في ظل تفشي كورونا

دعا وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نونج-هو، الأطباء عن التراجع عن الإضراب المخطط له والذي من الممكن أن يعطل نظام الرعاية الصحية في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.





وقال بارك - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ اليوم الخميس - إن الحكومة على استعداد للحوار مع الأطباء لمحاولة حل المشاكل، محذرا من أن الحكومة ستتخذ إجراءات "صارمة" إذا أضر التوقف عن العمل صحة المواطنين وسلامتهم.. مضيفا أنه في ظل الوضع الذي يتفشى فيه خطر الوباء فإن تحرك الجماعات لتعليق علاج المرضى أو اتخاذ إجراءات جماعية قد يسبب الأذى.





وتخطط الجمعية الكورية للأطباء المتدربين، وهي مجموعة للأطباء المتدربين للقيام بإضراب شامل يوم الجمعة، احتجاجا على خطة الحكومة المتعلقة بتوسيع حصص القبول في كليات الطب.





وفي إطار خطة إصلاح وضع القوى العاملة الطبية في البلاد، تخطط الوزارة لتوسيع حصص القبول في كليات الطب بإتاحة 4 آلاف مكان إضافي على مدار السنوات العشر المقبلة، بدءا من عام 2022، كما تخطط لفتح كلية طب عامة جديدة في الوقت الذي تسعى فيه لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية.





وسيؤدي هذا إلى زيادة عدد التلاميذ المقبولين في كليات الطب سنويا إلى 3458 في الفترة بين عامي 2022 و2031 من العدد الحالي البالغ 3058، بحسب الخطة.





ويعارض الأطباء ما أسموه القرار الحكومي "المتسرع وأحادي الجانب". بيد أن "بارك" يصف خطة الحكومة لتوسيع حصص القبول بالكليات الطبية بالقرار "الحتمي" من أجل الشعب والوطن.





كما تثير خطة الإضراب الأسبوع الحالي قلقا من أنها قد تشل نظام الرعاية الصحية، حيث أن الأطباء المتدربين الذين يعملون في المجالات الأساسية بما يشمل وحدات الرعاية المركزة والجراحة وغرف الطوارئ- سينضمون للإضراب.





وستتشاور الحكومة عن قرب مع القطاع الطبي فيما يتعلق بالتفاصيل الرئيسية، بما يشمل كيفية تدريب ورعاية العاملين بالقطاع مع توسيع الحصص.. وفي نفس الوقت تخطط الحكومة لعقد لقاء مغلق مع ممثلي الجمعية الكورية للأطباء المتدربين في وقت لاحق.







