مارلين مونرو الشرق.. معلومات عن سناء مظهر في ذكرى رحيلها

-سناء مظهر الشقيقة الصغرى للفنان أحمد مظهر "فارس السينما المصرية".

-بدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم " انا البريئة ".

- تزوجت من الطيار الحربي حسن القصري، واستشهد في الثامن من شهر يونيو عام 1967.

- أطلق عليها الكاتب يوسف السباعي لقب "مارلين مونرو الشرق".

- كانت أبرز اعمالها "النظارة السوداء، مدرستى الحسناء، شاطئ المرح، جريمة في الحى الهادي، أغلى من حياتي، بوابة المتولي، الفتوحات الإسلامية، على هامش السيرة، يا عالم نفسي اتسجن، وجريمة في الحي الهادئ".



- مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي، اعتزلت الفن، وارتدت الحجاب.

-كان آخر أعمالها مسلسل "بوابة المتولي" عام 1985.







