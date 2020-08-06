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أخبار العالم

موريتانيا.. تكليف محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:44 م
تكليف محمد ولد بلال
تكليف محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة
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قسم الخارجي
أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها بأنه قد تم تكليف محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة في موريتانيا، تضم وزراء أكفاء.

ويأتي ذلك بعدما تقدم رئيس الحكومة الموريتانية، إسماعيل ولد الشيخ سيديا، صباح اليوم الخميس، ووزارءه باستقالتهم للرئيس محمد ولد الغزواني.

وجاء فى نص الاستقالة التى قدمها الوزير الأول إسماعيل ولد الشيخ سيديا وفق لما نشرته وكالة الأنباء الموريتانية

:" كان لي الشرف اليوم ان استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية حيث قدمت له استقالة الحكومة وكانت هذه مناسبة قدمت فيها جزيل الشكر لفخامة الرئيس على الثقة التي منحني اياها طيلة هذه الفترة".

وتابع الوزير الأول :" انتهز هذه الفرصة كذلك لاتقدم بخالص الشكر لفريق الحكومة على الجهود التي قام بها طيلة هذه الفترة الخاصة في سبيل خدمة موريتانيا وشعبها العزيز علينا..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وتأتي هذه الخطوة وسط جدل سياسي حول نتائج تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات فساد كبيرة  شملت ملفات وصفقات تمت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، وأوصى البرلمان بمحاكمة الضالعين فيها.
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